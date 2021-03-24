Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как носить прямые джинсы: учимся у Кендалл Дженнер

Сегодня, 15:50

Образ, который хочется повторить

25-летняя модель Кендалл Дженнер обладает исключительным вкусом. Об этом говорит не только её роскошный особняк, но и стиль одежды. В отличие от других девушек семейства Кардашьян, ей ближе минимализм и винтаж. Кендалл умеет мастерски сочетать тренды, а порой и сама их задает. Новый выход супермодели в Нью-Йорке снова не остался без внимания.

Перед объективами папарацци Дженнер появилась в базовом образе, разбавленном интересными аксессуарами. Героиня streetstyle-хроник надела объемное пальто с контрастными строчками, белый топ и прямые джинсы с завышенной посадкой.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: Getty Images

Такой крой всегда актуален и подходит девушкам с любым типом фигуры. За счет лаконичного дизайна джинсы хорошо сочетаются как с базовой одеждой, так и с чем-то более ярким.

Джинсы BLAZÉ MILANO
Джинсы BLAZÉ MILANO
Фото: matchesfashion.com

К своему наряду Кендалл подобрала классические лоферы, расшитую бисером сумку, маленькие черные очки и маску с цепочкой для очков из бисера.

Сумка STAUD
Сумка STAUD
Фото: staud.clothing

Лоферы Prada
Лоферы Prada
Фото: prada.com

Цепочка для очков Lucy Folk
Цепочка для очков Lucy Folk
Фото: lucyfolk.com

Напомним, что ранее мы рассказывали, как носить трендовые джинсы-клеш.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Этим летом носим босоножки, как у топ-модели Эльзы Хоск Топ-7 модных must have этой весны Стиль Риз Уизерспун: 9 причин брать пример с актрисы
стиль джинсы Кендалл Дженнер
Реклама

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка

Популярные статьи

Сегодня, 11:45Звездно

Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

Вчера, 18:51Модно

Как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить постное тесто для пирожков и домашнего хлеба

Вчера, 17:23Звездно

Беременная супруга Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте

Вчера, 16:50Events

С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

Вчера, 14:33Звездно

Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска"

Вчера, 11:57Events

Как убрать ржавчину: железно надежный способ

Вчера, 11:51Звездно

Григорий Решетник намекнул, кто может стать новой "Холостячкой"

Вчера, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

22 мартаВкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

22 мартаЗвездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

22 мартаЗвездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

22 мартаEvents

40 святых 2021: самая сильная молитва

22 мартаФаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

22 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять