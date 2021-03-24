Как носить прямые джинсы: учимся у Кендалл Дженнер

Образ, который хочется повторить

25-летняя модель Кендалл Дженнер обладает исключительным вкусом. Об этом говорит не только её роскошный особняк, но и стиль одежды. В отличие от других девушек семейства Кардашьян, ей ближе минимализм и винтаж. Кендалл умеет мастерски сочетать тренды, а порой и сама их задает. Новый выход супермодели в Нью-Йорке снова не остался без внимания.

Перед объективами папарацци Дженнер появилась в базовом образе, разбавленном интересными аксессуарами. Героиня streetstyle-хроник надела объемное пальто с контрастными строчками, белый топ и прямые джинсы с завышенной посадкой.

Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

Такой крой всегда актуален и подходит девушкам с любым типом фигуры. За счет лаконичного дизайна джинсы хорошо сочетаются как с базовой одеждой, так и с чем-то более ярким.

Джинсы BLAZÉ MILANO Фото: matchesfashion.com

К своему наряду Кендалл подобрала классические лоферы, расшитую бисером сумку, маленькие черные очки и маску с цепочкой для очков из бисера.

Сумка STAUD Фото: staud.clothing

Лоферы Prada Фото: prada.com

Цепочка для очков Lucy Folk Фото: lucyfolk.com

Напомним, что ранее мы рассказывали, как носить трендовые джинсы-клеш.

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