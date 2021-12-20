Підсумки 2021 року: ТОП-12 найстильніших жінок у світі

Вони прикрасили своєю присутністю не одну червону доріжку

Наймодніші знаменитості у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році, після затяжної пандемії та тривалих обмежень, світ потроху почав повертатися до колишнього життя. Ми спостерігали за багатьма заходами, де знаменитості демонстрували найстильніші вбрання. І настав час дізнатися, кому вдалося розтопити серця модних критиків. Також вам буде цікаво, що шукають модники в Google у 2021.

Можна згадати багато яскравих образів та незабутніх виходів. Чого тільки варта пов'язка на голову Prada Аманди Горман або сукня в електрик-синьому кольорі Balenciaga на Кім Кардашян, яка після її знімків підірвала пошукові системи. Але якщо говорити про жінок, чиї образи завжди були актуальні та продумані до дрібниць, то таких американський Vogue виділив дванадцять.

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Найбільше захоплювала публіку у 2021 році своїми неповторними вбраннями Зендая, яку почали називати іконою стилю Леді Гага внесла перцю в гламурний світ Голлівуду зухвалими стрипами. А 68-річна Ізабель Юппер настільки розкрилася у своїй жіночності та елегантності, що вперше потрапила на обкладинку Vogue. Коротше кажучи, справді є ким надихатися.

12 найстильніших жінок у 2021 році

Кейт Мосс

Кейт Мосс увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага

Леді Гага увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

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Зендая

Зендея увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Ріанна

Ріанна увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

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Джордан Данн

Джордан Данн увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Ізабель Юппер

Ізабель Юппер увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Джемма Чан

Джемма Чан увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Зої Кравиць

Зої Кравіц увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Синтія Еріво

Синтія Еріво увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

Нікола Кофлан

Ніколя Кохлан увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue / Фото: Vogue

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