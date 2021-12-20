Підсумки 2021 року: ТОП-12 найстильніших жінок у світі

У 2021 році, після затяжної пандемії та тривалих обмежень, світ потроху почав повертатися до колишнього життя. Ми спостерігали за багатьма заходами, де знаменитості демонстрували найстильніші вбрання. І настав час дізнатися, кому вдалося розтопити серця модних критиків. Також вам буде цікаво, що шукають модники в Google у 2021.
Можна згадати багато яскравих образів та незабутніх виходів. Чого тільки варта пов'язка на голову Prada Аманди Горман або сукня в електрик-синьому кольорі Balenciaga на Кім Кардашян, яка після її знімків підірвала пошукові системи. Але якщо говорити про жінок, чиї образи завжди були актуальні та продумані до дрібниць, то таких американський Vogue виділив дванадцять.
Найбільше захоплювала публіку у 2021 році своїми неповторними вбраннями Зендая, яку почали називати іконою стилю Леді Гага внесла перцю в гламурний світ Голлівуду зухвалими стрипами. А 68-річна Ізабель Юппер настільки розкрилася у своїй жіночності та елегантності, що вперше потрапила на обкладинку Vogue. Коротше кажучи, справді є ким надихатися.
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12 найстильніших жінок у 2021 році
Кейт Мосс
Леді Гага
Зендая
Дуа Ліпа
Ріанна
Джордан Данн
Ізабель Юппер
Джемма Чан
Анджеліна Джолі
Зої Кравиць
Синтія Еріво
Нікола Кофлан
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