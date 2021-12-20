Итоги 2021 года: ТОП-12 самых стильных женщин в мире

В 2021 году, после затяжной пандемии и длительных ограничений, мир понемногу начал возвращаться к прежней жизни. Мы наблюдали за многими мероприятиями, где знаменитости демонстрировали самые стильные наряды. И пришло время узнать, кому удалось растопить сердца модных критиков. Также вам будет интересно, что ищут модники в Google в 2021.
Можно вспомнить много ярких образов и незабываемых выходов. Чего только стоит повязка на голову Prada Аманды Горман или платье в электрик-синем цвете Balenciaga на Ким Кардашьян, которое после ее снимков взорвало поисковые системы. Но если говорить о женщинах, чьи образы всегда были актуальны и продуманы до мелочей, то таких американский Vogue выделил двенадцать.
Больше всех восхищала публику в 2021 году своими неповторимыми нарядами Зендая, которую начали называть иконой стиля. Леди Гага внесла перца в гламурный мир Голливуда вызывающими стрипами. А 68-летняя Изабель Юппер настолько раскрылась в своей женственности и элегантности, что впервые попала на обложку Vogue. Короче говоря, действительно есть кем вдохновляться.
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Леди Гага
Зендая
Дуа Липа
Рианна
Джордан Данн
Изабель Юппер
Джемма Чан
Анджелина Джоли
Зои Кравиц
Синтия Эриво
Никола Кофлан
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