Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Підсумки 2021 року: що шукають модники у Google

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
15 грудня, 14:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зростання їх популярності безпосередньо пов'язують із платформами TikTok та Instagram
Найпопулярніші запити 2021 року про моду за версією Google
Найпопулярніші запити 2021 року про моду за версією Google / Фото: Колаж: Сьогодні

Google поділився звітом про пошукові дані в 2021 році. У рейтингу достовірно розказано про ключові запити у сфері моди. Раніше Instagram назвав головні тренди.

У ТОП-10 найпопулярніших запитів Google по одягу виявилися: "рейв-наряди", "елегантні вбрання", "котеджкор наряди", "наряди 90-х" і "фестивальне вбрання" та інші. Популярність цих запитів пов'язують із TikTok і Instagram. Трендові відеоролики в TikTok та пости fashion-блогерів у Instagram використовуються для демонстрації образів, несення освітньої інформації про смаки покоління Z.

Реклама

Дані Google про тенденції у сфері моди у 2021 році

  • Рейв-вбрання.
  • Вбрання у стилі преппі.
  • Одяг у тислі котеджкор.
  • Вбрання у стилі 1970-х.
  • Вбрання у стилі 1990-х.
  • Одяг для шкільних вечірок.
  • Урожай вбрання.
  • Фестивальне вбрання.
  • Вбрання у стилі 1950-х.

Чи модно носити...?

  • ... чубчик;
  • ...вузькі джинси;
  • ...шорти карго;
  • ...комбінезон;
  • ...високі чоботи;
  • ...джинсові куртки;
  • ...кльошні штани;
  • ...топи з відкритими плечима;
  • ...шкіряну куртку;
  • ...жилети.

Що вдягнути…

  • Що вдягнути на концерт.
  • Що вдягнути на шкільний бал.
  • Що вдягнути під випускну мантію.
  • Що одягнути на весільну вечірку.
  • Що вдягнути на випускний.
  • Що вдягнути на суд присяжних.
  • Що вдягнути на бейсбольний матч.
  • Що вдягнути для катання на сноуборді.
  • Що вдягнути на інтерв'ю.
  • Що вдягнути на поминки.

Одяг у стилі персонажів із кіно та серіалів

  • Сара Кемерон;
  • Белла Свон;
  • Ханна Монтана;
  • Лав Куїнн;
  • Круелла;
  • Рейчел Грін;
  • Кілі Джонс;
  • Олена Гілберт;
  • Джекі Буркхарт;
  • Френ Файн.

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
13 - 19 грудня
Читати гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти