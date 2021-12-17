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Образ дня: харизматична Пріянка Чопра показала ідеальний стиль на новорічний корпоратив

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 12:32
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Зірка фільму "Матриця: Воскресіння" поділилася новими фото, на яких має бездоганний вигляд
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні прем'єри четвертої частини легендарної франшизи "Матриця" нова акторка фільму Пріянка Чопра знялася у неймовірній фотосесії, якою надихнула на створення образу на новорічний корпоратив. Також ми знайшли для вас сукню, як у Кім Кардаш'ян.

22 грудня в Україні відбудеться прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння". Сценаристи кажуть, що Нео опиниться перед нелегким вибором, де йому доведеться обирати у двох реаліях, чи слідувати за білим кроликом. І цей вибір залишається єдиним шляхом у Матрицю або з неї, що небезпечніше, ніж будь-коли. До нової частини франшизи приєдналася чарівна Пріянка Чопра. Так і без того популярна знаменитість зараз ще більше уваги привертає до себе.

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Приянка Чопра знялася у новій фотосесії
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії / Фото: instagram.com/priyankachopra

У своєму Instagram красуня поділилася новими знімками від фотографа @hunterabrams у чудовому чорному мереживному комбінезоні та з такої самої тканини піджаку. Міс світу 2000 позуює у босоніжках на високій шпильці. Її волосся зібране в стильну "мальвінку", а вуха прикрашають діамантові сережки-калачі. Макіяж зірки виконаний із зелених тіней, які ідеально підходять до відтінку очей знаменитості, а також із нюдової помади, що підкреслює пухкі губи.

Приянка Чопра знялася у новій фотосесії
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Також нещодавно Пріянка Чопра дала велике інтерв'ю, в якому розповіла, як їй працювалось на зйомках фільму "Матриця".

Я працювала майже з усіма, крім Джонатана Гроффом та Ніла Патріка Гарріса. Це було чудово. Коли я вперше побачила весь акторський склад, то відчула себе маленькою фанаткою. Мені дуже сподобалося впізнавати інших акторів та працювати з ними. Наприклад, з Джадою Пінкетт-Сміт, Джессікою Генвік, Яг'я Абдул-Матином, Ерендірою Ібарра... Думаю, що я придбала багато друзів на весь решту життя, і це чудово. Колись я знімалася разом із Браяном Смітом у проєкті "Куантіко", і тут у мене з'явилася чудова нагода попрацювати з ним знову.

Приянка Чопра знялася у новій фотосесії
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії / Фото: instagram.com/priyankachopra

Актриса розповіла, як ставиться до свого персонажа у фільмі:

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Думаю, що найважливіше те, що вона жінка з метою, яка намагалася зрозуміти цю мету все своє життя. Думаю, що у навмисних жінках є щось сильне, і моя героїня саме така. Вона випромінює тиху впевненість, бо знає, що перебуватиме у цьому моменті все своє життя.

Приянка Чопра знялася у новій фотосесії
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії / Фото: instagram.com/priyankachopra

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