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68-річна Ізабель Юппер уперше знялася для обкладинки Vogue. Дивіться шикарні фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
3 грудня, 10:22
В закладинки
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Актриса, зірка французького кінематографу приміряла кутюрні сукні для грудневого номера знаменитого глянцю
Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue
Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

Ізабель Юппер стала героїнею грудневого номера Vogue Франція. Знаменита французька акторка знялася у дуже ефектній фотосесії. 68-річна зірка позувала у відвертих вбраннях культовому модному фотографу Паоло Роверсі.

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue
Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

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Для зйомки Ізабель приміряла кутюрне вбрання дизайнера Шарля де Вільморене – нового креативного директора Rochas та фіналіста LVMH Prize. Прикраси для фото було обрано з колекції швейцарського ювелірного будинку Chopard.

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue
Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

Також зірка дала відверте інтерв'ю виданню, в якому розповіла, про акторську майстерність, труднощі перетворення на героїв і, звичайно, моду.

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Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue
Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

У модній фотографії на короткий період часу ви перетворюєтеся на швидкоплинну низку особистостей. До того ж мода гіпертрофує зовнішність, чого ніколи не буває у повсякденному житті, навіть на знімальному майданчику", – прокоментувала зйомку актриса.

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue
Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue
Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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