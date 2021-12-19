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Образ дня: Олена Зеленська у білому пальті прийшла на відкриття святкового містечка

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
19 грудня, 11:13
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Перша леді країни виглядала як завжди елегантно та стильно
Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка
Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

Вчора ввечері, напередодні дня святого Миколая, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прийняли участь у відкритті святкового містечка.

Новорічна локація під назвою "Микола приймає друзів" знову працюватиме для дорослих та дітей на вулиці Банковій у Києві, що біля Офісу президента.

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Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка
Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

На відкритті заходу відбувся виступ Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" та Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського.

Подружжя поспілкувалося з гостями, що відвідали відкриття майданчика. Під час свята було запалено вогні головної ялинки країни.

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Варто зазначити, що цього року ялинку прикрасили 125 іграшок, у дизайні яких були використані малюнки дітей із особливими освітніми потребами.

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка
Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

На території містечка працюватиме безкоштовна інклюзивна ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, обладнані новорічні фотозони, ялинковий ярмарок та торгові будиночки із сувенірами та ласощами.

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Для події перша леді України обрала оверсайз біле пальто із чорними гудзиками. Його вона одягла поверх чорного гольфу та спідниці, разом із шкіряними чоботями на невеликому підборі та з гострим носком.

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка
Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

Волосся Зеленська як завжди уклала в легкі локони з проділом на лівий бік. У макіяжі Олена залишилася вірною собі – нейтральні відтінки з акцентом на очах.

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка
Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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