Символ майбутнього: Pantone створили головний колір 2022 року (фото)

Інститут Pantone вже традиційно назвав головний колір 2022 року. Ним став новий відтінок лілового під назвою Very Peri. За словами компанії, цей колір поєднує спокійний синій відтінок з енергійним відтінком червоного.
Цікаво, але раніше цього кольору не було на панелі Pantone. Його вперше створили замість того, щоб копатися у вже існуючому архіві. В Інституті це рішення назвали життєво важливим елементом цьогорічного процесу відбору.
Для нас було дійсно важливо придумати новий колір, тому що тепер у нас є абсолютно нове бачення світу, – розповіла виконавчий директор Інституту Pantone Літріс Ейсман CNN.
Новий колір за версією Pantone символізує дух часу та зміни через які ми всі зараз проходимо.
Це буквально найщасливіший і найтепліший із усіх синіх відтінків, – додала Ейсман, описуючи відтінок. Завдяки червоному відтінку він дає відчуття новизни, а новизна це те, що ми шукаємо.
Нагадаємо, щороку Pantone намагаються інтерпретувати дух часу через призму теорії кольору, досліджуючи моду, дизайн та інтер'єр у пошуках підказок.
Цей колір символізує майбутнє, – зауважила Ейсман. У ньому те бадьоре, радісне ставлення, про яке ми говоримо, ця безтурботна впевненість та творчий дух.
Щорічне завдання фахівців – прогнозування кольору, який найкраще відобразить наступний рік. У 2021 році компанію надихнули технології . Від NFT (невзаємозамінних токенів) та польотів на космічних шатлах до обіцянок Марка Цукерберга про створення метавсесвіту.
Так, Very Peri буде інтегрований до ряду програм Microsoft у вигляді цифрових заставок та опцій інтерфейсу для PowerPoint, Teams, Edge та Windows.
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