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Символ майбутнього: Pantone створили головний колір 2022 року (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 грудня, 09:56
В закладинки
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Цього року Інститут кольору Pantone не просто вибрав новий відтінок року з палітри. Фахівці вирішили створити абсолютно новий колір
Колір 2022 року за версією Pantone
Колір 2022 року за версією Pantone / Фото: pantone.com

Інститут Pantone вже традиційно назвав головний колір 2022 року. Ним став новий відтінок лілового під назвою Very Peri. За словами компанії, цей колір поєднує спокійний синій відтінок з енергійним відтінком червоного.

Цікаво, але раніше цього кольору не було на панелі Pantone. Його вперше створили замість того, щоб копатися у вже існуючому архіві. В Інституті це рішення назвали життєво важливим елементом цьогорічного процесу відбору.

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Для нас було дійсно важливо придумати новий колір, тому що тепер у нас є абсолютно нове бачення світу, – розповіла виконавчий директор Інституту Pantone Літріс Ейсман CNN.

Новий колір за версією Pantone символізує дух часу та зміни через які ми всі зараз проходимо.

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Колір 2022 року за версією Pantone
Колір 2022 року за версією Pantone / Фото: pantone.com

Це буквально найщасливіший і найтепліший із усіх синіх відтінків, – додала Ейсман, описуючи відтінок. Завдяки червоному відтінку він дає відчуття новизни, а новизна це те, що ми шукаємо.

Колір 2022 року за версією Pantone
Колір 2022 року за версією Pantone / Фото: pantone.com

Нагадаємо, щороку Pantone намагаються інтерпретувати дух часу через призму теорії кольору, досліджуючи моду, дизайн та інтер'єр у пошуках підказок.

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Цей колір символізує майбутнє, – зауважила Ейсман. У ньому те бадьоре, радісне ставлення, про яке ми говоримо, ця безтурботна впевненість та творчий дух.

Колір 2022 року за версією Pantone
Колір 2022 року за версією Pantone / Фото: pantone.com

Щорічне завдання фахівців – прогнозування кольору, який найкраще відобразить наступний рік. У 2021 році компанію надихнули технології . Від NFT (невзаємозамінних токенів) та польотів на космічних шатлах до обіцянок Марка Цукерберга про створення метавсесвіту.

Так, Very Peri буде інтегрований до ряду програм Microsoft у вигляді цифрових заставок та опцій інтерфейсу для PowerPoint, Teams, Edge та Windows.

Колір 2022 року за версією Pantone
Колір 2022 року за версією Pantone / Фото: pantone.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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