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Adidas пропагують ожиріння? Чому нову рекламу бренду хейтять у Мережі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 20:00
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Бренд випустив нову рекламну кампанію з бодіпозитивним повісткою, що викликало шквал гнівних коментарів у Мережі
Adidas здивував новим роликом із нестандартними моделями у головних ролях
Adidas здивував новим роликом із нестандартними моделями у головних ролях / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Раніше ми писали про те, що жінка із синдромом Дауна вперше стала обличчям Victoria's Secret, – і це величезний прорив на модному ринку, адже нарешті світ перестає бути "ідеальним" і для "ідеальних" людей. Також порадували своєю новою рекламною кампанією Adidas, які зняли ролик із красунями, далекими від стандартів.

Adidas підтримує жінок, що надихають, у своєму останньому ролику "Ніщо неможливо". Крайня ітерація кампанії просуває нову лінію спортивного одягу, орієнтовану на жінок, а також ініціативи підтримки спортсменів та масові програми.

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Кампанія розповідає історії семи жінок, які, незважаючи ні на що, досягли успіху у своїй галузі. Серед представлених жінок – актор гри Squid HoYeon Jung, волейболістка Тіфанні Абреу, баскетболістка Асма Ельбадаві, модель Еллі Гольдштейн, бігунья Фатіма Ібрахімі, скейтбордистка Моміджі Нішія та вчитель йоги Джессамін Стенлі.

"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas
"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

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Найбільше у Мережі викликала ажіотаж остання дівчина, адже її тіло далеке від стандартів. Люди розкритикували бренд, ставлячи одне питання: невже Adidas пропагують ожиріння?

"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas
"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Нам же здається, що подібні думки все ще живі через недостатню освіченість, невихованість і недалекість людей, яким настав час переглянути свої життєві цінності. А Джессамін Стенлі – справжня красуня, яка надихає своїм прикладом піднятися нарешті з дивана, перестати шукати відмовки та зайнятися спортом заради здоров'я, адже якщо вона змогла – то й ми зможемо.

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"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas
"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas
"Нестандартна" інструктор з йоги Джессамін Стенлі знялася в рекламі Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Нагадаємо, що 17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії.

Також дивіться: Емілі Ратаковські та Ельза Хоск у головних уборах українського бренду Ruslan Baginskiy.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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