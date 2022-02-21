Дивіться: нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими

Голлівудські селебріті запалили на пафосній та гламурній вечірці, демонструючи розкіш та безтурботність

Нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими знаменитостями / Фото: Gucci

Поки Джареда Літо номінували як найгіршого актора за роль у Будинку Gucci, у кампейні Gucci Love Parade у дусі "Золотого віку" Голлівуду, знятого дуетом фотографів Мерта Аласа та Маркуса Пігготта, він та інші знаменитості нестримно веселяться на справжній вечірці століття.

В об'єктиві Mert&Marcus креативний директор Gucci Алессандро Мікеле втілив у життя ідею безтурботності та гедонізму: їжа розкидається по великій обідній залі, натякаючи на нешанобливість і волелюбний характер гостей вечірки, миттєва радість і богемність заряджають у всіх ядро. Нова кампанія є святом як у прямому, так і у візуальному сенсі.

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На знімках і в рекламному ролику веселяться Джаред Лето, який брав участь у показі колекції, Майлі Сайрус, яка раніше була обличчям ароматів Gucci, Снуп Догг, Лі Джон Дже, зірка серіалу "Ігри в кальмара", а також актриса Біні Фельдштейн, яка зіграла Моніку Левінські в серіалі "Імпічмент: Американська історія злочинів".

Нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими знаменитостями / Фото: Gucci

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Я думав, що моя мати виховала мене як побожного шанувальника краси. Про дар мріяти, без якого я не можу. Про ауру кіно, що породжує міфологію. Ось чому я вибрав це.

- розповів Алессандро про нову рекламу.

Нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими знаменитостями / Фото: Gucci

Нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими знаменитостями / Фото: Gucci

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Дивлячись на пихатий гламурний Gucci на гостях, стає ясно, невловима чарівна сутність Голлівуду знову вкоренилася в дусі будинку, а це означає, що незабаром ми можемо очікувати від бренду достатку блиску та розкоші.

Нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими знаменитостями / Фото: Gucci

Нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими знаменитостями / Фото: Gucci

Нова кампанія Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими знаменитостями / Фото: Gucci

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