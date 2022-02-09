Дивіться: сліпучі Наомі Кемпбелл и Карла Бруні у новій кампанії Balmain

В той час як у метавсесвіті вперше пройде Тиждень моди, а в Нью-Йорку ця подія відбудеться вже днями, Balmain випустили свою кампанію весна 2022 Ready-to-Wear, у якій взяли участь Наомі Кемпбелл, Карла Бруні, Маріякарла Босконо, Лара Стоун і Адут Акетч.
Креативний директор Олів'є Рустен, довго не роздумуючи, запросив практично в останню хвилину фотографів Мерта Аласа і Маркуса Пігготта для зйомки проєктів. За лаштунками концертного залу La Seine Musicale, спроектованого Жаном Нувелем, де проходило шоу, колекція готового одягу Balmain знайшла нове життя.
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На цих зображеннях будівля нагадує арену, що перетворює моделей на статних муз гладіаторів. Компактні сумочки палахкотять полум'ям, а боді випромінює енергію пані, розкішний товстий золотий ремінь підкреслює тонку талію, а майже невагоме пудрове плаття випромінює всю сутність жіночого магнетизму.
Незмінна ікона 90-х Наомі Кемпбелл – це окреме естетичне задоволення: яке тіло, скільки грації та сили. Модель одягнена у червоне в'язане плаття-бюстьє та бежеве міні.
Також не менш чарівно виглядає Карла Бруні в елегантному платті з відкритими плечима і глибоким V-подібним вирізом, а також відділеннями на талії, що оголюють живіт.
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