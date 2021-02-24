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Готуємося до 8 Березня: як зробити ідеальну зачіску в домашніх умовах

Сьогодні, 17:15

Розповідаємо, які зачіски можна зробити

8 березня кожній дівчині, жінці хочеться виглядати особливо гарно. Напередодні свята редакція Сьогодні.Lifestyle вирішила підібрати для вас легкі, модні і жіночні зачіски, які можна повторити в домашніх умовах.

Довге волосся: пучок, коса і локони

Власницям довгого волосся доступні безліч варіантів, як зробити зачіску в домашніх умовах святковою і при цьому стильною і легкою.

Пучок.Гладкий на маківці (типовий офісний варіант) можна прикрасити до свята аксесуарами, доповнити плетінням або злегка "розтріпати" для ефекту легкої недбалості – і ось святкова зачіска готова. Можна йти сяяти на святі жіночності і краси.

Як зробити пучок: відео

"Мушля" і її варіанти: ще одна класика, яка також може з легкістю виконувати роль і офісної, і вечірньої зачіски. До того ж робиться просто і виглядає дуже вишукано. Головне – добре зафіксувати шпильками і спреєм для волосся.

Як зробити мушлю: відео

Проста зачіска в домашніх умовах – відео

Коса. Тут ціле поле для діяльності, оскільки найрізноманітніші коси і плетіння наразі в тренді, зачіски з кіс популярні і на 8 Березня, і на весь сезон. Риб'ячий хвіст, французька коса, поєднання різних видів плетіння, візерунки з кіс на голові, коси з акуратно випущеними або нарочито недбалими пасмами, плетіння в поєднанні з кінським хвостом або з локонами – варіантів багато!

Як заплести об'ємну косу: відео

Романтичні локони. Хвилясті грайливі локони завжди були найжіночнішою зачіскою. Найвдаліше вони виглядають на довгому волоссі, але й середню довжину теж перетворюють і освіжають образ. У тренді – максимально природні локони, навіть злегка розпатлані (ефект досягається шляхом накручування на плойку великого діаметру і використанням спреїв для обсягу і лаків для волосся).

Як зробити локони: відео

Також популярні зачіски "водоспад" (поєднання плетіння вгорі голови і локонів по всій довжині), плетіння або джгути у верхній частині голови в поєднанні з розпущеним волоссям по всій довжині.

Як зробити зачіску "водоспад": відео

Середнє і коротке волосся: плетіння, джгути і невидимки

На середньому волоссі ефектно виглядає все те ж саме, що й на довгих, за винятком, мабуть, зачісок типу "черепашка", хвостів і складних плетінь. Зате відмінно виглядають різні джгути, коси, красиві шпильки і аксесуари: діадеми, гребені, обідки, штучні квіти, стрічки, хустки, шпильки, стрази. Аксесуари завжди надають урочистості образу.

Прості зачіски на коротке волосся: відео

Раніше ми розповідали, який манікюр можна зробити до 8 березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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