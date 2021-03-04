Квіткові мотиви: ідеї класного манікюру до 8 Березня

Найсвіжіші тренди для ваших нігтів

Наближається перше весняне свято – 8 Березня. У нас цей місяць асоціюється з пробудженням, оновленням, відчуттям тепла.

Найчастіше дизайн весняного манікюру будується навколо зелені, квітів, ніжних відтінків і всього, що асоціюється з цим сезоном. Залишимо зимовий манікюр в минулому – час придумати новий, свіжий, і обов'язково трендовий.

Всі ідеї красивого і актуального манікюру до 8 Березня ми зібрали нижче. Сподіваємося, ви знайдете для себе кілька класних варіантів. А також ми підготували весняний календар подарунків – буде корисно, якщо шукаєте оригінальні ідеї сюрпризів.

Ідеї весняного манікюру: головні тренди 2021

Перше, що асоціюється з 8 Березня, – це, звичайно, квіти. На нігтях, вони виглядають особливо красиво й витончено, а їх власниці безумовно додають шарму і чарівності. Не бійтеся робити нігті барвистими і яскравими – в цьому році подібне вітається.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Малюнки або наклейки, яскраві кольори або легкі пастельні - це залежить від ваших уподобань і вміння майстра. Ми ж рекомендуємо робити акцент на зеленому, жовтому, рожевому відтінках.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Стильно і свіжо виглядає манікюр з повним покриттям всіх нігтів. Але актуальним залишається і принт на декількох пальцях – двох-трьох.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Любителькам френчу сподобається стилізована версія такого манікюру – на кінчик нігтя замість звичного білого можна нанести квітковий візерунок.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Манікюр до 8 березня в мінімалістичному стилі зробити простіше простого – виберіть улюблений колір та його більш світлий тон, щоб намалювати тонку гілочку, листочок або парочку квіток на декількох нігтях.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Плюс квіткового манікюру в тому, що він цікаво і виграшно виглядає як на довгих нігтях, так і на коротких.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Можна розмалювати зеленими візерунками повністю всі нігті, а можна нанести на прозору основу квіти всіх можливих відтінків.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше ми зібрали список наймодніших подарунків до 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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