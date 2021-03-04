Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Квіткові мотиви: ідеї класного манікюру до 8 Березня

Сьогодні, 11:47

Найсвіжіші тренди для ваших нігтів

Наближається перше весняне свято – 8 Березня. У нас цей місяць асоціюється з пробудженням, оновленням, відчуттям тепла.

Найчастіше дизайн весняного манікюру будується навколо зелені, квітів, ніжних відтінків і всього, що асоціюється з цим сезоном. Залишимо зимовий манікюр в минулому – час придумати новий, свіжий, і обов'язково трендовий.

Всі ідеї красивого і актуального манікюру до 8 Березня ми зібрали нижче. Сподіваємося, ви знайдете для себе кілька класних варіантів. А також ми підготували весняний календар подарунків – буде корисно, якщо шукаєте оригінальні ідеї сюрпризів.

Ідеї весняного манікюру: головні тренди 2021

Перше, що асоціюється з 8 Березня, – це, звичайно, квіти. На нігтях, вони виглядають особливо красиво й витончено, а їх власниці безумовно додають шарму і чарівності. Не бійтеся робити нігті барвистими і яскравими – в цьому році подібне вітається.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Малюнки або наклейки, яскраві кольори або легкі пастельні - це залежить від ваших уподобань і вміння майстра. Ми ж рекомендуємо робити акцент на зеленому, жовтому, рожевому відтінках.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Стильно і свіжо виглядає манікюр з повним покриттям всіх нігтів. Але актуальним залишається і принт на декількох пальцях – двох-трьох.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Читайте також:
Місячний календар стрижок на березень-2021: в які дні можна стригти волосся

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Любителькам френчу сподобається стилізована версія такого манікюру – на кінчик нігтя замість звичного білого можна нанести квітковий візерунок.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Читайте також:
Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

Фото: Pinterest

Манікюр до 8 березня в мінімалістичному стилі зробити простіше простого – виберіть улюблений колір та його більш світлий тон, щоб намалювати тонку гілочку, листочок або парочку квіток на декількох нігтях.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Плюс квіткового манікюру в тому, що він цікаво і виграшно виглядає як на довгих нігтях, так і на коротких.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Можна розмалювати зеленими візерунками повністю всі нігті, а можна нанести на прозору основу квіти всіх можливих відтінків.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше ми зібрали список наймодніших подарунків до 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Які вії зараз у тренді Фісташковий вінтаж і коричневий ретро: ТОП-5 фешн-трендів цієї весни Дорогу червоному: як носити найбільш трендовий колір 2021 року
манікюр 8 Березня тренди
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Украинка с 15-м размером груди показала себя во всей красе
Украинка с 15-м размером груди показала себя во всей красе

Популярні статті

Сьогодні, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Сьогодні, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

Вчора, 21:43Психо

Які квіти дарують на 8 Березня жінкам, яких люблять

Вчора, 18:43Фаново

8 Березня: історія і значення жіночого дня

Вчора, 17:43Смачно

Торти на 8 Березня: ТОП-5 святкових рецептів

Вчора, 16:22Смачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

Вчора, 15:30Зірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

Вчора, 13:22Зірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

Вчора, 11:41Зірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 3 березня: Скорпіони приголомшать усіх своєю непередбачуваністю, а Рибам доведеться повоювати з лінню

2 березняЗірково

Оля Полякова з чоловіком привітали дочку з 16-річчям. Дивіться, який сюрприз влаштували! (відео)

1 березняСмачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

1 березняЗірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

1 березняСмачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

1 березняЗірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

1 березняЗірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Новини партнерів

Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти