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Олена Зеленська в Стенфордському університеті обговорила питання інклюзії: образ першої леді

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 вересня, 12:50
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Перша леді України зустрілася з керівництвом одного з найрейтинговіших вузів світу, щоб обговорити можливості співробітництва
Олена та Володимир Зеленські під час офіційного візиту до США
Олена та Володимир Зеленські під час офіційного візиту до США / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська, яка раніше в елегантних чорних образах провела важливі зустрічі в США, зустрілася з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманітності та рівних можливостей. Перша леді України обговорила питання потреб студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзії.

В Україні інклюзивні підходи стають пріоритетом, адже це відповідь на запит людей з особливими потребами і всього українського суспільства, – зазначила Олена Зеленська.

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Для зустрічі Зеленська вибрала діловий брючний костюм зеленувато-сірого кольору. Піджак на ґудзиках і з кишенями Олена доповнила тонким чорним поясом. В якості взуття вона вибрала чорні туфлі-човники на невеликому каблуці.

/ Фото: president.gov.ua

В образі Зеленська дотримувалася протоколу – нюдові тона, елегантна зачіска і максимально непомітні прикраси.

/ Фото: president.gov.ua

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Перша леді ознайомилася із тим, як в Стенфорді забезпечують навчальний процес для людей з інвалідністю. Наприклад, навчальний план складається індивідуально для кожного студента, є переклад лекцій жестовою мовою, кожному викладачеві надсилають спеціальні інструкції, асистенти займаються адаптацією тексту: збільшують, оцифровують, передають шрифтом Брайля.

/ Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, президент України разом з дружиною прибули з офіційним візитом в США, де проведуть низку зустрічей і заходів.

/ Фото: president.gov.ua

Дивіться в ролику, в якому образі перша леді України з'явилася на інавгурації:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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