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Елена Зеленская в Стэнфордском университете обсудила вопросы инклюзии: образ первой леди

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 сентября, 12:50
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Первая леди Украины встретилась с руководством одного из самых рейтинговых вузов мира, чтобы обсудить возможности сотрудничества
Елена и Владимир Зеленские во время официального визита в США
Елена и Владимир Зеленские во время официального визита в США / Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская, которая ранее в элегантных черных образах провела важные встречи в США, встретилась с руководством Департамента Стэнфордского университета по вопросам разнообразия и равных возможностей. Первая леди Украины обсудила вопросы потребностей студентов и преподавателей с инвалидностью и инклюзии.

В Украине инклюзивные подходы становятся приоритетом, ведь это ответ на запрос людей с особыми потребностями и всего украинского общества, – отметила Елена Зеленская.

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Для встречи Зеленская выбрала деловой брючный костюм зеленовато-серого цвета. Пиджак на пуговицах и с карманами Елена дополнила тонким черным поясом. В качестве обуви она выбрала черные туфли-лодочки на небольшом каблуке.

/ Фото: president.gov.ua

В образе Зеленская придерживалась протокола – нюдовые тона, естественная укладка и максимально неброские украшения.

/ Фото: president.gov.ua

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Первая леди ознакомилась в тем, как в Стэнфорде обеспечивают учебный процесс для людей с инвалидностью. Например, учебный план составляется индивидуально для каждого студента, есть перевод лекций жестовой речью, каждому преподавателю присылают специальные инструкции, ассистенты занимаются адаптацией текста: увеличивают, оцифровывают, передают шрифтом Брайля.

/ Фото: president.gov.ua

Напомним, президент Украины вместе с супругой прибыли с официальным визитом в США, где проведут ряд встреч и мероприятий.

/ Фото: president.gov.ua

Смотрите в ролике, в каком образе первая леди Украины появилась на инаугурации:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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