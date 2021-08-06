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Олена Зеленська розповіла, чому наділа кросівки в Версаль і про інші правила в гардеробі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
6 серпня, 13:30
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Дружина президента дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася секретами стилю, правилами ділового етикету і щоденній роботі над образами
/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська, яка прийшла на форум "Україна 30" у витонченому бежевому костюмі, дала відверте інтерв'ю виданню Фокус . Журналістам дружина президента розповіла про підготовку проекту до Дня незалежності України, свою роботу і міжнародних відносинах.

Перша леді України також поділилася, як вибирає одяг для офіційних заходів і якими правилами стилю керується. Так, Зеленська зазначила, що вважає за краще працювати з молодими українськими дизайнерами, такими як Іван Фролов та Артем Климчук.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Цікаво, що Олена сама збирала інформацію про те, як повинна виглядати дружина президента. Ніхто в Офісі глави держави, ні служба протоколу не змогли їй допомогти.

Так, в насамперед Зеленська керується правилами ділового етикету, серед яких:

  • Дотримуватися традиції певних країн.
  • Одяг повинен бути доречним і відповідати заходу.
  • Брати з собою в ділові поїздки запасні комплекти одягу на випадок дощу або снігу, а також зручне взуття.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена прокоментувала і ситуацію з кросівками французького бренду Veja, які вона одягла для візиту в Версаль. Тоді суспільство визнало такий образ недоречним. Виявляється, надіти кросівки першій леді рекомендувала французька сторона.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Також Зеленська розповіла, що вони з чоловіком користуються послугами одного стиліста, з яким і опрацьовують усі образи для офіційних виходів. Особливу увагу приділяється виходам з літаків і зустрічам з президентськими парами, так як саме вони найбільше викликають резонанс.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена зазначила, що у неї, як у першої леді країни, немає ніякого політичного впливу, але своїм зовнішнім виглядом вона може привернути увагу громадськості до роботи і важливих проектів.

Дивіться, як Олена Зеленська привітала чоловіка зі святом:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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