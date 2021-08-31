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Олена Зеленська в блакитному костюмі українського дизайну прибула в США (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
31 серпня, 10:00
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Перша леді України розповіла про насичену ділову програму і офіційні візити, які вона зробить під час робочої поїздки
Олена та Володимир Зеленські з офіційним візитом прибули до США
Олена та Володимир Зеленські з офіційним візитом прибули до США / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

У ніч на 31-е серпня Володимир і Олена Зеленська прибули з офіційним візитом в США. Президент України і перша леді відвідають Вашингтон на запрошення Джо Байдена.

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Як повідомляють в офісі президента Зеленський зустрінеться з главою Америки в форматі віч-на-віч і в розширеному складі делегацій. Також президент України з дружиною відвідають ряд міст на Східному і Західному узбережжі США.

На трапі літака перша леді України, яка раніше вразила вибором двох протилежних образів, з'явилася в блакитному костюмі українського бренду SIX, що складається з прямих брюк зі стрілкою і двобортного жакета.

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Доповнила наряд Олена Зеленська бежевими туфлями на невисокому каблуці і золотими сережками. Волосся було укладене в елегантний пучок. Макіяж перша леді вибрала в натуральних нюдових тонах.

Олена та Володимир Зеленські прибули до Вашингтону
Олена та Володимир Зеленські прибули до Вашингтону / Фото: facebook.com/president.gov.ua

У своєму Instagram Олена Зеленська розповіла, що в Америці її чекає насичена програма. Так, перша леді планує запустити новий аудіогід українською мовою в садибі першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, зустрічі з жінками Power women, відвідати відкриття "Українського дому", музей Голокосту, а також провести зустрічі в Стенфордському університеті, в Управлінні освіти Сан-Франціско і відвідати художню галерею De Young.

Кожна подія цих активних днів – можливості, перспективи і взаємообмін для США і України. Впевнена, що завдяки "м'якій силі" культурної дипломатії ми станемо ще ближче, а наш зв'язок посилиться.

Цікаво, що поки в програмі Зеленської немає згадки про зустріч з першою леді Америки Джилл Байден.

Дивіться в ролику про поїздку подружжя Зеленських в Лондон:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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