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У чому українські зірки прийшли на червону доріжку YUNA-2021 – найяскравіші образи

Сьогодні, 11:54

12 травня у столичному палаці "Україна" кращі виконавці країни отримали нагороди в 17 номінаціях

Фото: пресслужба

Вчора ввечері відбулася довгоочікувана подія в світі української музики – ювілейна церемонія премії YUNA 2021. Головні нагороди забрали alyona alyona, MONATIK, TVORCHI та The HARDKISS. Утім, артисти блиснули не лише золотом статуеток, але й яскравими образами на червоній доріжці. Наймодніші та незвичайні можна побачити у цій добірці.

Лаймовий відтінок припав до смаку не тільки британській співачці Mabel. Його також вибрала Jerry Heil, щоправда в більш панковому форматі. Зірка одягла брючний костюм з укороченим жакетом, що стилізований ланцюгами і шпильками. Пікантну нотку в образ вніс корсет лимонного кольору.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: пресслужба

NK зробила ставку на пишні рукава – один із головних трендів суконь просто зараз. Гіпероб'ем в плечах співачка компенсувала довжиною міні, а золотистий декор у вбранні підтримала масивними прикрасами.

NK
NK
Фото: пресслужба

Найяскравішим чоловіком YUNA-2021 став Артем Пивоваров. Він обрав костюм з краваткою шафранового кольору, а також шкіряний жилет і туфлі в тон. Якби не біла сорочка, вийшов би модний монохромний образ. Але і так виглядає круто!

У романтичному білосніжному вбранні на церемонію приїхала Міла Нітіч. Розшита паєтками сукня з рукавами із кристалів і страусиними пір'ям не потребує додаткових акцентах. Навіть туфлі співачка одягла повністю прозорі.

Образу Анни Трінчер позаздрили б Мадонна і Дуа Липа. Ботфорти з ефектом металік, боді з вирізами, рукавами-рукавичками і поясом зі шпильок... Куди поділася мила дівчинка зі "Школи"?

Для гурта TVORCHI церемонія стала справжнім проривом – дует отримав одразу три нагороди. Але хорошим смаком в одязі Ендрю і Джеффрі теж відзначилися. Вони продемонстрували однакові образи, які лише злегка відрізнялися відтінками синього і сонцезахисними окулярами.

Аліна Паш традиційно надала перевагу етнічним мотивам. Шовкова сукня з оборками, штани з аналогічним принтом і багато косичок.

Солістка PUR:PUR одна з небагатьох з'явилася у вбранні асиметричного крою. Яскравим акцентом на сукні став пишний багатошаровий рукав трав'яного відтінку. На додаток до нього Ната Сміріна підібрала різні сережки, а тінями покрила лише одну повіку. Ризиковано, але експеримент вдався.

А ось трохи Gucci від кращого виконавця року MONATIK. Трохи, адже велич піджака він збалансував лаконічною футболкою і вузькими джинсами. Вийшло не так претензійно і цілком у стилі співака.

"Міс Україна Всесвіт-2018" Карина Жосан приміряла домашній образ ляльки Барбі. Поверх рожевих спортивних лосин і топа в стразах вона накинула такого ж кольору шовковий халат. З тим, що вийшло яскраво, не посперечаєшся.

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