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Екстремально короткі шорти і сорочка оверсайз: вирушаємо у відпустку, як Надя Дорофєєва (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
9 серпня, 15:04
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Співачка вирішила присвятити останній місяць літа відпочинку. Розповідаємо, як одягнутися в стилі зірки і де купити найстильніші речі за прийнятні гроші
/ Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва, яка повторила гарячі образи з сольного концерту на Atlas Weekend, вирушила у відпустку. Про це співачка розповіла в своєму Instagram.

Артистка опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена виходячи з дому. В яку країну поїде відпочивати, зірка не розповіла, але ми звернули увагу на стильний образ Наді.

Для поїздки, швидше за все в аеропорт, Дорофєєва вибрала екстремально короткі джинсові шорти, підв'язавши їх тонким поясом-шнурком. Також Надя наділа топ-бра і білу бавовняну сорочку оверсайз. Всі речі зірка вибрала з колекції сезону весна-літо – 2021 українська бренду Ttswtrs. Звичайно, найзручніше взуття в будь-якій подорожі – кросівки. Співачка зупинила свій вибір на білій парі Puma.

/ Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Повторити образ зірки не складе труднощів. Ми вибрали найцікавіші, прості і стильні варіанти, які можна придбати в українських магазинах не за всі гроші світу.

/ Фото: reserved.com/

/ Фото: bershka.com/

/ Фото: intertop.ua

/ Фото: ua.puma.com

Дивіться інтерв'ю Наді Дорофєєвої:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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