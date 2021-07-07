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Дорофєєва повторила гарячі образи з сольного концерту на Atlas Weekend (фото і відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
7 липня, 07:00
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Надя Дорофєєва виступила на фестивалі Atlas Weekend двічі. Для першого дня вона лбрала образ з кліпу "Почему", а для другого – костюм, в якому вона відіграла свій перший сольник
DOROFEEVA виступила на Atlas Weekend
DOROFEEVA виступила на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У Києві триває літній музичний фестиваль Atlas Weekend, де раніше співак MЕLOVIN зробив камінг-аут, поцілувавшись з дівчиною і хлопцем. На сцену фесту також вийшла DOROFEEVA, яка повторила два гарячих образи, в яких ми її бачили раніше.

Для першого дня Надя обрала той самий білий костюм з кліпу "Почему". Рожеве коротке волосся і яскравий мейк – дуже личать Дорофєєвій.

Уривком свого виступу на Atlas Weekend артистка поділилася в Instagram-профілі.

Друге шоу DOROFEEVA було не менш відвертим і яскравим. Вона танцювала перед багатотисячним натовпом в синьому сітчастому костюмі і короткій курточці.

Фестиваль Atlas Weekend стартував 5 липня і триватиме до 11 липня. Перші два дні концертів – безкоштовні. Глядачі вже побачили виступи Тіни Кароль, Дантеса, DOROFEEVA, MELOVIN, Воплі Відоплясова, ALEKSEEV, Злати Огневич і багатьох інших артистів.

Дивіться інтерв'ю Наді Дорофєєвої про кар'єру, сім'ю та дітей:

Раніше ми розповідали, як пройшов неймовірний виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

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Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України"

MELOVIN співак, композитор
Cкандальне відео поцілунків MELOVIN
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