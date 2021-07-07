Дорофєєва повторила гарячі образи з сольного концерту на Atlas Weekend (фото і відео)

У Києві триває літній музичний фестиваль Atlas Weekend, де раніше співак MЕLOVIN зробив камінг-аут, поцілувавшись з дівчиною і хлопцем. На сцену фесту також вийшла DOROFEEVA, яка повторила два гарячих образи, в яких ми її бачили раніше.
Для першого дня Надя обрала той самий білий костюм з кліпу "Почему". Рожеве коротке волосся і яскравий мейк – дуже личать Дорофєєвій.
Уривком свого виступу на Atlas Weekend артистка поділилася в Instagram-профілі.
Друге шоу DOROFEEVA було не менш відвертим і яскравим. Вона танцювала перед багатотисячним натовпом в синьому сітчастому костюмі і короткій курточці.
Фестиваль Atlas Weekend стартував 5 липня і триватиме до 11 липня. Перші два дні концертів – безкоштовні. Глядачі вже побачили виступи Тіни Кароль, Дантеса, DOROFEEVA, MELOVIN, Воплі Відоплясова, ALEKSEEV, Злати Огневич і багатьох інших артистів.
Дивіться інтерв'ю Наді Дорофєєвої про кар'єру, сім'ю та дітей:
Раніше ми розповідали, як пройшов неймовірний виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend.