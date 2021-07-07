Дорофєєва повторила гарячі образи з сольного концерту на Atlas Weekend (фото і відео)

Надя Дорофєєва виступила на фестивалі Atlas Weekend двічі. Для першого дня вона лбрала образ з кліпу "Почему", а для другого – костюм, в якому вона відіграла свій перший сольник

DOROFEEVA виступила на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У Києві триває літній музичний фестиваль Atlas Weekend, де раніше співак MЕLOVIN зробив камінг-аут, поцілувавшись з дівчиною і хлопцем. На сцену фесту також вийшла DOROFEEVA, яка повторила два гарячих образи, в яких ми її бачили раніше.

Для першого дня Надя обрала той самий білий костюм з кліпу "Почему". Рожеве коротке волосся і яскравий мейк – дуже личать Дорофєєвій.

Уривком свого виступу на Atlas Weekend артистка поділилася в Instagram-профілі.

Друге шоу DOROFEEVA було не менш відвертим і яскравим. Вона танцювала перед багатотисячним натовпом в синьому сітчастому костюмі і короткій курточці.

Фестиваль Atlas Weekend стартував 5 липня і триватиме до 11 липня. Перші два дні концертів – безкоштовні. Глядачі вже побачили виступи Тіни Кароль, Дантеса, DOROFEEVA, MELOVIN, Воплі Відоплясова, ALEKSEEV, Злати Огневич і багатьох інших артистів.

Дивіться інтерв'ю Наді Дорофєєвої про кар'єру, сім'ю та дітей:

Раніше ми розповідали, як пройшов неймовірний виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend.