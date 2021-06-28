Дорофєєва кумедно привітала Дантеса з 33-річчям і розсекретила його домашнє прізвисько

Сьогодні, 28 червня, українському співаку виповнюється 33 роки. У коментарях до публікації Наді багато шанувальників привітали артиста з днем народження і написали десятки приємних слів

Сьогодні Дантесу, який недавно випустив свій перший сольний альбом, виповнюється 33 роки. На своїй сторінці в Instagram його дружина Надя Дорофєєва опублікувала кумедний і одночасно дуже зворушливий пост, розсекретивши домашнє прізвисько артиста.

"Кіса – саме так я називаю тебе всі ці 10 років, і ти досі не кинув мене через це. З днем народження тебе, мій дорогий і коханий Вова. Я знаю, що зараз у тебе все тільки починається. Вірю в тебе. Завжди", – написала Надя.

Надя Дорофєєва зворушливо привітала Дантеса з днем народження / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

У коментарях Володимир Дантес відповів дружині і розкрив ще одне своє прізвисько:

"Дякую, Кіса. Ти ще собі дозволяєш "Володічка", – написав Дантес.

Скріншот: Instagram

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес почали зустрічатися в 2011 році, а одружилася через чотири роки, в 2015. Співак робив пропозицію своїй коханій цілих три рази.

Зазначимо, що Володимир Дантес став популярним з часів участі в грті "Діо. Фільми" з Вадимом Олійником, яка утворилася після участі хлопців у шоу "Фабрика зірок-2". Після того, як в 2015 році гурт розпався Володимир на деякий час пішов в затишшя, почав кар'єру ведучого, і, як вважали прихильники, став менш популярним, ніж його дружина.

Дантес и Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Через деякий час в соцмережах і ЗМІ його почали згадувати, як "чоловік Дорофеєвої", що, на думку багатьох, могло образити Володимира. Але, володіючи відмінним почуттям гумору, Дантес навпаки лише посміявся над цією ситуацією. Він навіть завів відеоблог на YouTube, який так і назвав "Чоловік Наді Дорофєєвої". Уже зараз артист випустив свій перший альбом і активно почав розвивати сольну кар'єру.

Раніше ми показували, як Каменських, Потап, Позитив і Дорофєєва виглядали 10 років тому.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":