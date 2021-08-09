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Экстремально короткие шорты и рубашка оверсайз: отправляемся в отпуск, как Надя Дорофеева (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
9 августа, 15:04
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Певица решила посвятить последний месяц лета отдыху. Рассказываем, как одеться в стиле звезды и где купить самые стильные вещи за вменяемые деньги
Надя Дорофеева в стильном образе отправляется в отпуск
Надя Дорофеева в стильном образе отправляется в отпуск / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева, которая повторила горячие образы с сольного концерта на Atlas Weekend, отправилась в отпуск. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Артистка опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена выходящей из дома. В какую страну поедет отдыхать, звезда не рассказала, но мы обратили внимание на стильный образ Нади.

Для поездки, скорее всего в аэропорт, Дорофеева выбрала экстремально короткие джинсовые шорты, подвязав их тонким поясом-шнурком. Также Надя надела топ-бра и белую хлопковую рубашку оверсайз. Все вещи звезда выбрала из коллекции сезона весна-лето – 2021 украинского бренда Ttswtrs. Конечно, самая удобная обувь в любом путешествии – кроссовки. Певица остановила свой выбор на белой обуви Puma.

Надя Дорофеева в топе (ок. 4720 грн.), рубашке (ок. 7920 грн.) и шортах (ок. 6000 грн.) TTSWTRS, кроссовки Puma
Надя Дорофеева в топе (ок. 4720 грн.), рубашке (ок. 7920 грн.) и шортах (ок. 6000 грн.) TTSWTRS, кроссовки Puma / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Повторить образ звезды не составит труда. Мы выбрали самые интересные, простые и стильные варианты, которые можно приобрести в украинских магазинах не за все деньги мира.

Рубашка из органического хлопка Reserved (799 грн.)
Рубашка из органического хлопка Reserved (799 грн.) / Фото: reserved.com/

Джинсовые шорты Bershka (1011 грн.)
Джинсовые шорты Bershka (1011 грн.) / Фото: bershka.com/

Топ Tommy Hilfiger (Intertop – 919 грн.)
Топ Tommy Hilfiger (Intertop – 919 грн.) / Фото: intertop.ua

Кроссовки Puma (2490 грн.)
Кроссовки Puma (2490 грн.) / Фото: ua.puma.com

Смотрите интервью Нади Дорофеевой:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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