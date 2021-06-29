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Дорофєєву сфотографували в бікіні в альтанці. Зірка блиснула витонченою фігурою і бюстом (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
29 червня, 17:51
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31-річна співачка похвалилася розкішною спортивною фігурою в купальнику. Зірка зробила пару фото в один з літніх днів, сидячи в альтанці свого будинку
Надя Дорофєєва в купальнику
Надя Дорофєєва в купальнику / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва, чоловік якої раніше зробив відверті зізнання в новому інтерв'ю, скористалася перервою між роботою, щоб насолодитися спекотним сезоном. Артистка опублікувала кілька фотографій, зроблених під час відпочинку в альтанці. До речі, поки літо в самому розпалі, можна влаштувати подорож мрії. Наприклад, відвідати Грецію та Ісландію під Києвом.

Новими кадрами зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті. На знімках Надя Дорофєєва виглядала невимушено, ніби її сфотографували випадково. При цьому артистка показала спокусливі форми та струнку фігуру в рожевому купальнику. Виявилося, що зірка в цей момент дивилася, що їй написали шанувальники до недавнього музичного відео.

"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", – написала Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва показала струнку фігуру в купальнику
Надя Дорофєєва показала струнку фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дантес одним з перших оцінив фото дружини. Колеги й шанувальники Наді Дорофєєвої, як завжди, були в захваті від її форм і стилю.

  • "Цей купальник на цей прес, кайф"
  • "Красуня"
  • "Фігура – топ"
  • "Чому, Надя, ви така гарна?"

Тим часом кліп Наді Дорофєєвої на пісню "Почему" зібрав вже понад два мільйони переглядів на YouTube. До речі, багатьом це відео нагадало кліп австралійської співачки Sia. Тут ми порівняли два відео.

Дивіться інтерв'ю Наді Дорофєєвої про кар'єру, сім'ю та дітей:

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва потішно привітала Дантеса з 33-річчям і розсекретила його домашнє прізвисько.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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