"Люди бояться великих цицьок": Біллі Айліш знялася для обкладинки глянцю і розповіла про хейтерів

Співачка дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про свій новий образ і те, як шанувальники сприйняли зовнішні зміни артистки

Біллі Айліш на обкладинці ELLE US жовтень 2021 / Фото: elle.com

Біллі Айліш впевнено рухається до підкорення світу, будь то музика, колаборації в модній індустрії або соціальна позиція. Артистка не збирається зменшувати оберти, ошелешуючи шанувальників зміною іміджу, і знімаючись для обкладинки жовтневого номера американського видання ELLE.

Співачка знялася у ніжній чорно-білій фотосесії в нарядах Gucci, Erdem, Balenciaga, Junya Watanabe, Comme des Garçons та інших. Зйомка вийшла під назвою Transcends the haters (в пер. з англ. "Перевершуючи хейтерів").

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Обкладинка американського ELLE жовтень 2021 / Фото: elle.com

Перед тим як випустити свій останній альбом Happier Than Ever, 19-річна поп-зірка змінила колір волосся на платиновий блонд. За ним послідували і явна зміна стилю – Біллі кілька років носила мішкуватий одяг, протестуючи проти сексизму в індустрії шоу-бізнесу.

/ Фото: elle.com

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Зараз же співачка почала носити відвертий і жіночний одяг, демонструючи всю красу фігури. Як зізналася сама зірка в інтерв'ю ELLE, після того, як вона переключилася на більш зрілий образ, вона втратила тисячі підписників в Instagram.

/ Фото: elle.com

Люди тримаються за спогади і мають прихильність. Але це дуже не по-людськи. Я втратила 100 000 підписників тільки через цицьки. Люди бояться великих цицьок – прокоментувала Біллі.

Рішення перефарбувати неоново-зелені локони не випадковt. Так співачка хотіла "злитися" з оточуючими.

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/ Фото: elle.com

Вся проблема в тому, сто суспільство досі живе в досить сексистському світі. Слова Мадонни про те, що жінок в шоу-бізнесі ділять на категорії "або незайманих, або повій" виправдані. Біллі, будучи підлітком, намагалася бути собою, не потураючи масам.

/ Фото: elle.com

Тепер же дівчина зіткнулася з нерозумінням публіки. Співачка відкрито заявляє, що вона жінка і бути жіночною це природно, а показувати своє тіло так, як вона того хоче – це її право. Чому ж вона повинна бути за це покарана?

/ Фото: elle.com

/ Фото: elle.com

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