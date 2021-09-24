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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

"Люди боятся больших сисек": Билли Айлиш снялась для обложки глянца и рассказала о хейтерах

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
24 сентября, 18:15
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Певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем новом образе и том, как поклонники восприняли внешние изменения артистки
Билли Айлиш на обложке ELLE US октябрь 2021
Билли Айлиш на обложке ELLE US октябрь 2021 / Фото: elle.com

Билли Айлиш уверенно движется к покорению мира, будь то музыка, коллаборации в модной индустрии или социальная позиция. Артистка не собирается сбавлять обороты, ошарашивая поклонников сменой имиджа, и снимаясь для обложки октябрьского номера американского издания ELLE.

Певица снялась в нежной черно-белой фотосессии в нарядах Gucci, Erdem, Balenciaga, Junya Watanabe, Comme des Garçons и других. Съемка вышла под названием Transcends the haters (в пер. с англ. "Превосходя хейтеров").

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Обложка американского ELLE октябрь 2021
Обложка американского ELLE октябрь 2021 / Фото: elle.com

Перед тем как выпустить свой последний альбом Happier Than Ever, 19-летняя поп-звезда изменила цвет волос на платиновый блонд. За ним последовали и явная смена стиля – Билли несколько лет носила мешковатую одежду, протестуя против сексизма в индустрии шоу-бизнеса.

/ Фото: elle.com

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Сейчас же певица начала носить откровенную и женственную одежду, демонстрируя все прелести фигуры. Как призналась сама звезда в интервью ELLE, после того, как она переключилась на более зрелый образ, она потеряла тысячи подписчиков в Instagram.

/ Фото: elle.com

Люди держатся за воспоминания и имеют привязанность. Но это очень бесчеловечно. Я потерял 100 000 подписчиков только из-за сисек. Люди боятся больших сисек – прокомментировала Билли.

Решение перекрасить неоново-зеленые локоны не случайно. Так певица хотела "слиться" с окружающими.

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/ Фото: elle.com

Вся проблема в том, сто общество до сих пор живет в достаточно сексистском мире. Слова Мадонны о том, что женщин в шоу-бизнесе делят на категории "либо девственниц, либо шлюх" оправданы. Билли, будучи подростком, старалась быть собой, не потворствуя массам.

/ Фото: elle.com

Теперь же девушка столкнулась с непониманием публики. Певица открыто заявляет, что она женщина и быть женственной это естественно, а показывать свое тело так, как она того хочет – это ее право. Почему же она должна быть за это наказана?

/ Фото: elle.com

/ Фото: elle.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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