Біллі Айліш про бодішеймінг і стосунки: "Я кожен день радію, що самотня"

19-річна співачка стала героїнею нового номеру Vanity Fair

Біллі Айліш, яка нещодавно втратила 100 тисяч підписників в Instagram через "оголені" малюнки, стала зіркою свіжого номеру Vanity Fair. Співачка дала інтерв'ю виданню, в якому розповіла про спроби схуднути, і про те, чому вона ні з ким не зустрічається.

Фотографією для обкладинки глянцю 19-річна Біллі поділилася на своїй сторінці в Instagram. Айліш зняли в звичному для неї яскравому стилі.

Фото: instagram.com/billieeilish

В інтерв'ю, яке опубліковане в YouTube-каналі Vanity Fair, Біллі Айліш розмірковує про свої "жахливі відносини з тілом" і несподіваний побічний ефект таблеток для схуднення.

"Я пам'ятаю, як брала таблетку, яка повинна була допомогти мені схуднути, але змушувала мене тільки мочитися в ліжко. А мені тоді було 12 років", – згадує артистка.

Співачка зізналася, що невпевненість у своєму тілі вплинула на її образ – вона завжди носить мішкуватий одяг.

Біллі Айліш Фото: Скріншот з YouTube

А в березні минулого року Біллі виступила проти бодішеймінга, випустивши відео, в якому вона повільно роздягається до бюстгальтера, а потім занурюється в чорну рідину.

Також у відеоінтерв'ю Біллі Айліш розповіла про свої стосунки. Вона сказала, що відчувала себе "в найбільшій пастці", і що це був "емоційний абьюз".

Айліш додала, що наразі час вона ні з ким не зустрічається. "Я радію кожен день, що я самотня. Було б добре, якби у мене хтось був, але зараз це не так", – поділилася вона.

Раніше повідомлялося, що Біллі Айліш увійшла до списку 50 головних людей 2020 року за версією Bloomberg .

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