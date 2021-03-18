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Відома американська співачка приголомшила зміною зовнішності. Фанати в істериці (фото)

Сьогодні, 09:34

Біллі Айліш тепер не впізнати

Популярна американська виконавиця Біллі Айліш, яку переслідує її шанувальник, вирішила кардинально змінити імідж. Адже, як то кажуть, коли хочеться щось поміняти в житті, всі починають із зачіски.

19-річна артистка попрощалася із чорно-зеленим, який був її візитівкою, і стала блондинкою! Фото в новому образі Біллі опублікувала в Instagram і моментально викликала істерику у своїх шанувальників. Ось так – просто пофарбував волосся, а сотні тисяч незнайомих тобі людей в усьому світі почали від цього божеволіти?!

Біллі Айліш
Біллі Айліш
Фото: instagram.com/billieeilish

У коментарях під дописом Біллі її шанувальники і друзі пишуть приблизно наступне: "О боже", "Господи, це неймовірно", "Допоможіть мені дихати", "Ущипніть мене".

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Біллі Айліш дала інтерв'ю, в якому розповіла про спроби схуднути і про те, чому вона не в стосунках.

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