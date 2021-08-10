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Кінська морда: американський комік створив найжахливіші кросівки Adidas (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
10 серпня, 14:50
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26-річний Кервін Фрост розробив дивний класичної моделі взуття Superstar. Вартість і старт продажів кросівок поки тримаються в секреті
/ Фото: instagram.com/kerwinfrost/

Американський комік Кервін Фрост перетворив класичну модель кросівок Adidas Superstar, які раніше вийшли з імітацією текстури конструктора. 26-річний Кервін розробив найдивніший, в деякому сенсі навіть жахливий дизайн взуття.

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Залишивши класичні смужки моделі білих і синіх кольорів, на передню частину комік наклеїв ряд зубів перлинно-білого кольору з яскраво-рожевими яснами. На верх кросівок були приклеєні ніс і кілька очей. До верхньої частини задника пари зірка приєднав копицю світлого волосся.

В результаті дизайн кросівок нагадує кінську морду.

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Поки ні артист ні представники бренду не повідомляють, коли взуття з'явиться в продажу. Також невідома вартість таких кросівок.

Дивіться в ролику про незвичайні кросівки :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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