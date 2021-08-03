Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

Оновлюємо гардероб

Ритуали ранку

Підкорюємо гори

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Бейонсе створила масивні кросівки для Adidas, що нагадують взуття космонавтів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 серпня, 18:00
Копіювати лінк
Співачка розробила нову модель кросівок в збільшеному розмірі. Їх вартість – 140 доларів
/ Фото: Instagram Бейонсе

Бейонсе випустила чергову колекцію IVY PARK, створену в колаборації з Adidas, які раніше присвятили кросівки майстру Йода із Зоряних воєн . Одним з найцікавіших предметів в колекції стала оновлена модель кросівок Supersleek 72 .

Нова модель отримала офіційну назву Super Super Sleek . Пара взуття буде представлена в двох кольорах – білому і бежевому. Біла модель виконана з класичними трьома блакитними смужками, а бежева – з білими.

/ Фото: adidas.com

Кросівки Super Super Sleek співачка створила в збільшеному розмірі, ніж попередня модель і вони дуже нагадують взуття космонавтів. Пара також виконана з натуральної шкіри і цупкої бавовняної тканини твіл.

/ Фото: adidas.com

Невеликий ярлик на кросівках з колекції IVY PARK можна прикріпити до будь-якої частини взуття. Купити пару Super Super Sleek можна буде на сайті бренду з 20 серпня. Їх вартість складе 140 доларів .

Дивіться ролик, як Мішель Обама переспівала хіт Бейонсе.

Раніше ми розповідали, як Лобода виправдалася за плагіат на Бейонсе на премії МУЗ-ТВ

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Джеймі Олівер радить: 17 підказок для смачної їжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти