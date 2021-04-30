Що буде, якщо поєднати Adidas і Lego? Кросівки з імітацією текстури конструктора
Оригінальне взуття презентували роликом з культовими жовтими чоловічками Lego
Цієї весни Adidas Originals тішить нас однією новинкою за іншою. Спочатку кросівки, натхненні великоднім яйцем, потім знамениті Stan Smith з майстром Йода. Ну а натхненням для нової колекції послужив конструктор Lego. У колаборації з брендом вийшли 7 нових пар ZX 8000.
Головна відсилка до популярного конструктора – у задній частині кросівок. Вона вироблена з термопластичного поліуретану, який імітує текстуру деталей Lego.
Також не випадково підібрані кольори – червоний, зелений, жовтий, блакитний, чорний і сірий. Вони є знаковими для датського конструктора.
Фірмовий логотип Lego розмістили на язичку кросівок.
Замість традиційного кампейну колаборацію представили коротким роликом. У ньому мініатюрні екшн-фігурки Lego збирають новинку з деталей конструктора.
Колекція Adidas х Lego ZX 8000 надійде в продаж 7 травня.
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