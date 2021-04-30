Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що буде, якщо поєднати Adidas і Lego? Кросівки з імітацією текстури конструктора

Сьогодні, 15:49

Оригінальне взуття презентували роликом з культовими жовтими чоловічками Lego

Цієї весни Adidas Originals тішить нас однією новинкою за іншою. Спочатку кросівки, натхненні великоднім яйцем, потім знамениті Stan Smith з майстром Йода. Ну а натхненням для нової колекції послужив конструктор Lego. У колаборації з брендом вийшли 7 нових пар ZX 8000.

Фото: adidas.com

Головна відсилка до популярного конструктора – у задній частині кросівок. Вона вироблена з термопластичного поліуретану, який імітує текстуру деталей Lego.

Фото: adidas.com

Також не випадково підібрані кольори – червоний, зелений, жовтий, блакитний, чорний і сірий. Вони є знаковими для датського конструктора.

Фото: adidas.com

Фірмовий логотип Lego розмістили на язичку кросівок.

Фото: adidas.com

Замість традиційного кампейну колаборацію представили коротким роликом. У ньому мініатюрні екшн-фігурки Lego збирають новинку з деталей конструктора.

adidas Originals (@adidasoriginals)

Колекція Adidas х Lego ZX 8000 надійде в продаж 7 травня.

Можливо, ви пропустили трендові кросівки Reebok, для яких потрібні шкарпетки за 7 тис. гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Просто космос! Погляньте на клатч за 152 тисячі гривень у вигляді персонажа Зоряних воєн Найдорожчі кросівки в історії продали за 1,8 млн доларів: який вигляд вони мають Бренд Marni випустив пухнасті мюлі, які нагадують лапи Грінча
мода кросівки Adidas
Реклама

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:30Смачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

Сьогодні, 05:04Events

Страсна п'ятниця: листівки, вірші і побажання

Вчора, 18:24Фаново

Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

Вчора, 16:36Зірково

Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Вчора, 13:42Events

Страсна п'ятниця-2021: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Вчора, 11:50Фаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Вчора, 09:53Зірково

Ірина Білик розлучається з чоловіком

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

28 квітняЗірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

28 квітняФаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

28 квітняСмачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

28 квітняФаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

28 квітняСмачно

Як прикрасити паску на Великдень: безпрограшні варіанти декору

28 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

27 квітняЗірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

27 квітняЗірково

Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТБ. Дорофєєва з ними у номінації Найкраще жіноче відео

Новини партнерів

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Украинская звезда UFC соблазнила фанатов горячим снимком в бикини
Украинская звезда UFC соблазнила фанатов горячим снимком в бикини
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти