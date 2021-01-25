Як правильно робити шопінг: 10 правил від Сари Джесіки Паркер

Гід по стилю зірки "Секс і місто"

Серіал "Секс і місто" – справжня енциклопедія по стилю. Шанувальники шоу не тільки співпереживали стосункам головних героїнь, а й навчалися у них стильно одягатися і завжди виглядати на всі 100.

Мабуть, найяскравішою з четвірки "Секс і місто" можна назвати Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джесіка Паркер. Вона стала іконою стилю, до чиєї думки прислухаються і на кого рівняються модниці по всьому світу.

Сара Джесіка Паркер Фото: Getty Images

Сьогодні ми перерахуємо головні правила шопінгу від Сари Джесіки Паркер, завдяки яким покупки будуть супер вдалими і дійсно потрібними.

Гід по стилю від Сари Джесіки Паркер

Правило №1: не бійтеся купити те, що дуже хочеться. Так, складно весь день бігати на підборах, але якщо вам вже дуже сподобалися туфлі чи босоніжки на шпильці – не відмовляйте собі в задоволенні купити їх.

"Жінці часом не так просто йти по життю, тому дуже обережно потрібно ставитися до вибору туфель. Адже вони допомагають скрасити нам цей нелегкий шлях", – вважає Керрі Бредшоу, і ми з нею згодні.

Сара Джессіка Паркер

Фото: Getty Images

Правило №2: не сприймайте одяг як щось серйозне, адже не речі прикрашають нас, а ми їх. Героїня Паркер в серіалі не боїться експериментів і насолоджується своїми аутфітамі, одягаючись кожен день як на свято.

Правило №3: поєднуйте непоєднуване. Сара Джессіка Паркер довела, що можна змінювати вбрання по три рази на день, носити шубу із босоніжками та міксувати різні стилі й кольори. Тому не поспішайте відмовлятися від речі, що сподобалася, якщо її, на перший погляд, складно комбінувати з іншими елементами гардеробу.

Правило №4: кожен день – свято, а на свята ми зазвичай підбираємо все найкрасивіше, що у нас є. Купуючи чергову спідницю або плаття, переконайтеся, що будете виглядати в цьому як мінімум надзвичайно, а якщо потрібно, обнову буде легко надіти разом із базовими елементами.

Правило №5: будьте сексуальні. Коли і де хочете. Найпростіше відчути себе такою – купити блузу з відкритими плечима або сукню з розрізом. Чуттєві аутфіти можуть закривати більшу частину тіла, але оголювати зап'ястя або щиколотки.

Правило №6: підбирайте одяг для різних випадків. Вирушати на шопінг без чіткої мети можна, але краще робити це з користю.

"Моя філософія будується на тому, що краще вже я замерзну, але буду виглядати доречно, ніж одягнуся комфортно, а потім подумаю – мабуть, не варто йти в парці на прем'єру", – зізнається Сара Джессіка Паркер.

Можливо, у вашій шафі немає костюма для важливих зустрічей або вбрання для вечірки. Підібравши річ заздалегідь, ви полегшите собі задачу в майбутньому.

Правило №7: сумок багато не буває. Як і взуття. Тих і інших у героїні "Секс і місто" було більш ніж достатньо. Завдяки Керрі ми зрозуміли, що не завжди пара туфель повинна гармонійно виглядати з сумочкою.

Ці правила працюють і сьогодні, коли трендові моделі сумок носять з кросівками або кедами, а з взуттям на підборах поєднують мішкуваті сумки.

Правило №8: не купуйте зайвого. Шопінг, звичайно, діє як терапія – допомагає розслабитися і отримати позитивні емоції, проте в такі моменти легко набрати не дуже-то потрібних речей.

"Похід за покупками допомагає жінці розкрити творчий потенціал", – говорить Сара Джессіка Паркер.

При цьому акторка стверджує, що не часто робить покупки, а до шопінгу ставиться відповідально – перед походом по магазинах вона робить ревізію у шафі і багато речей віддає друзям або на благодійність.

Правило №9: послухайте поради Сари Джесіки Паркер. Завтра, 26 січня, зірка "Секс і місто" проведе прямий ефір в Instagram київського ЦУМу, де відкрився бутік її взуттєвого бренду.

Фото: instagram.com/tsum.kyiv

Під час бесіди акторка розповість про тонкощі стилю, свого взуття і відповість на найцікавіші запитання шанувальників. Їх, до речі, можна задати під цим постом. Упустити такий шанс неможливо!

Правило №10: носіть те, що подобається вам. Акторка вважає, що люди повинні одягатися так, як вони хочуть.

Будь-які правила, що стосуються віку або форми, дурні. Якщо ви виходите за двері, відчуваючи себе задоволеним собою, це головне. Саме цим принципом варто керуватися вибираючи одяг на шопінгу.

Нагадаємо, що раніше ми показували 20 образів з серіалу "Секс і місто", які актуальні у 2021 році .

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