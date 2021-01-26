Сара Джессіка Паркер вийшла на зв'язок з Києвом: про що говорила актриса та ікона стилю

Зірка "Сексу у великому місті" розповіла про створення взуття, материнство та ідеальний день

Сьогодні, 26 січня, під час Instagram-ефіру з баїнг-директоркою ЦУМу Ольгою Чайкою знаменита актриса і дизайнерка взуття Сара Джессіка Паркер розповіла про створення свого бренду, натхнення, улюблених дизайнерів, ідеальний день і про те, як поєднує материнство з роботою.

У 2014 році, об'єднавшись з генеральним директором компанії Manolo Blahnik USA Джорджем Малкмусом, Сара Джессіка Паркер запустила власний бренд взуття SJP by Sarah Jessica Parker. І тепер взуття Сари можна побачити на полицях магазинів у Києві в ЦУМі!

Сьогодні.Lifestyle подивилися ефір і діляться найцікавішими моментами бесіди із зіркою "Сексу у великому місті".

Про натхнення

"Я не одна працюю над створенням колекції, у мене є команда – вона невелика, але ми всі беремо участь у процесі, це колективне натхнення. Думаємо, яке взуття подобається нам, яке взуття ми б хотіли створити і яке вже створили. Орієнтуємося на те, які туфлі найбільше сподобалися покупцям. Звичайно ж, надихають позитивні відгуки наших клієнтів!" – пояснює Сара.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Скільки туфель у гардеробі Сари

Сара Джессіка Паркер так і не назвала точну кількість туфельок в її особистій колекції, але зізналася, що нерідко носить взуття власного бренду.

"У мене не так багато взуття, як припускає більшість. Я з легкістю можу позичити або купити пару з власної колекції, але для мене головне в туфлях – щоб у них була своя історія", – сказала Сара і показала пару туфель, створену дівчиною з її команди.

Скріншот: instagram.com/tsum.kyiv

Про вміння все поєднувати

На питання про те, як їй вдається встигати поєднувати акторську кар'єру, бізнес і материнство, Сара Джессіка Паркер відповіла так:

"Завжди кажу: все, що я роблю і здатна робити, – завдяки тому, що я повинна піклуватися про своїх дітей. Багато жінок в США працюють на роботах, які їм не подобаються, де не розкриваються їхні таланти, але вони змушені це робити, щоб просто вижити. І я впевнена, що у вашій країні так само. Тому було б неправильно запитати у мене, як я все встигаю – у мене є необхідна підтримка. Я краще запитаю це у вас: як багато матерів по всьому світу, що працюють, справляються з турботою про дітей і встигають працювати на кількох роботах без підтримки, якої вони так потребують?"

Сара Джесіка Паркер Фото: Getty Images

Про улюблених дизайнерів

"У мене немає улюбленців. Як і будь-яка інша жінка, я захоплююся багатьма дизайнерами, як відомими, так і ще молодими брендами. Мені подобаються люди, які втілюють власні незалежні ідеї в дизайні, – говорить Сара і додає: Ах, так, і ще: рекомендую дівчатам ніколи не ігнорувати комісійні магазини" (посміхається).

Фото: Getty Images

Ідеальний день Сари

"Звичайно, я люблю свою роботу – чекаю не дочекаюся повернутися до зйомок у кіно, але зараз для мене дуже важливо проводити час в магазині в Нью-Йорку. Я люблю приходити сюди, працювати весь день з клієнтами. Для нас 6-7 клієнтів на день під час пандемії – це вже велика розкіш, як і для будь-якого бізнесу, який страждає в цей нелегкий час. Тому найкращий день для мене – це день, проведений в магазині", – зізнається Сара.

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Про створення власної лінії

"Багато хто довго вмовляв мене створити колекцію. Мені була цікава ця тема і я була в захваті від цієї ідеї, але просто не могла придумати спосіб – як зробити взуття зручним і якісним. А з Джорджем Малкмусом (гендиректором Manolo Blahnik USA. – Ред.) ми не були знайомі, тільки перетиналися іноді, я ним дуже захоплювалася. Одного разу мої друзі надихнули мене зателефонувати Джорджу і запропонувати колаборацію. І він погодився! І ось ми співпрацюємо вже близько семи років", – поділилася Паркер.

Сара Джессіка Паркер Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

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