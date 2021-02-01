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Продовження "Сексу і місто": Сара Джессіка Паркер розсекретила деякі деталі сюжету

Сьогодні, 12:22

Серіал не зможе залишити поза увагою події, які перевернули наше життя на "до" і "після"

У продовженні серіалу "Секс і містоі", який випустить стрім-платформа HBO Max, глядачі побачать відображення сучасних реалій.

Деталі сюжету поки тримаються в секреті, але днями Сара Джессіка проговорилася про деякі події, які покажуть в серіалі. Про це розповіли в новинах "Сьогодні".

Акторка зізналася, що перипетії будуть дійсно пов'язані з пандемією коронавірусу.

Дивіться про нові деталі міні-серіалу в сюжеті:

Автор сюжету: Шинкар Ірина
Відео: Сьогодні

На думку Сари Джессіки Паркер, вплив соцмереж в сучасному суспільстві теж гідний того, щоб показати це в серіалі.

"На що схожа їхнє життя? Для Керрі, у якої немає сім'ї, крім подруг, як вона розвивалася професійно? Як всі ці політичні зміни вплинули на її роботу? Що для неї зараз мода? Як змінилися або не змінилися дружні стосунки та розширилося коло її спілкування?", – розповіла актриса.

Нагадаємо, що до своїх ролей повернуться Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) і Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). Однак актриса Кім Кетролл, яка зіграла впевнену і сексуальну героїню Саманту Джонс, не раз заявляла в інтерв'ю, що не хоче повертатися в проєкт, тому не з'явиться в сиквелі.

Очікується, що мінісеріал складатиметься з 10 епізодів по 30 хвилин.

Нагадаємо, що раніше був представлений акторський склад перезапуску "Пліткарки".

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