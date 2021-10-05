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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

27 кращих стритстайл-образів на Тижні моди в Парижі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
5 жовтня, 11:46
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Модний марафон закінчується, а це означає, що пора підбивати підсумки. Дивіться в нашому матеріалі найефектніші і красиві образи зірок на вулицях столиці мода
Кращі образи модниць на Тижні моди в Парижі
Кращі образи модниць на Тижні моди в Парижі / Фото: Vogue

"Велика четвірка" індустрії моди добігає кінця. Сьогодні останні покази пройдуть в рамках Тижня моди в Парижі. Дизайнери і креативні директори брендів представлять своє бачення того, що ми будемо носити в сезоні весна-літо 2022.

Поки ми розглядали неймовірні образи колекцій, серед яких Givenchy і Valentino, стритстайл-зірки вражали яскравими і неймовірно сміливими нарядами.

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Модні фотографи з усього світу зібралися в столиці моди, щоб зафільмувати найкращі і стильні образи, помічені на вулицях Парижа.

Здається, що в цьому сезоні на вулицях французької столиці домінувала філософія "чим більше, тим краще". Хитромудрі принти та візерунки, насичені яскраві кольори, неймовірні поєднання відтінків всіх кольорів веселки, жакети і в'язані спідниці, гумові чоботи і пальто, ефектні сумки, кроп-топи і сексуальні розрізи.

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Модниці не ухилялися від експериментальних образів: неонове волосся, в'язані жилетки поверх пишних суконь, шкіряні шорти, помаранчеві штани і ботфорти.

Надихайтеся найкрасивішими образами з вулиць Парижа. Ми зібрали 27 найефектніших.

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Стаття підготовлена за матеріалами Vogue.ua.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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