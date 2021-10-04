Ботфорти для чоловіків, костюми на Хелловін і прикраси-мотузки: Givenchy показали нову колекцію в Парижі

Креативний директор будинку Метью М. Вільямс представив колекцію в будівлі найбільшого концертного залу Європи. Складний крій – головна тема сезону

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Метью М. Вільямс показав свою третю колекцію одягу, створену для Givenchy сезону весна-літо 2022 . На відміну від фіолетових і жовтих образів, як на показі Valentino, креативний директор бренду зосередився на темній стороні.

Показ пройшов всередині найбільшого концертного залу Європи – Парі-Ла-Дефанс Арена. Вільямс звів гігантську овальну світлову конструкцію, в якій близько 70 моделей представили творіння дизайнера.

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Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

За основу Метью взяв силуети 1940-х років – скульптурні плечі, вузька талія. Також в колекції були представлені: кроп-светри з об'ємними плечима, шаровари з рюшами, сукні-колони з інкрустованими великими паєтками, жакети болеро з підкладкою з щільною мікропліссировкою.

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

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Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Вироби дійсно опрацьовані і складні. У багатьох сенсах ця колекція була попередницею ідеї робити одяг від-кутюр. Це видно в ретельному дизайні, який розроблявся для жорстких конструкцій, таких як високі клоги, обтягуючі куртки з неопрена, деконструйований корсет з басками, який ніби стирчить зі стегон моделей.

- прокоментував Метью М. Вільямс.

Одним з найцікавіших експериментів стали образи з хелловінськими мотивами: принти злих смайликів на одязі і сумки-гарбузи.

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Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Цікаво, як дизайнер інтерпретує розмиття гендерності, запропонувавши носити ботфорти як жінкам, так і чоловікам.

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Над прикрасами Вільямс також провів експеримент. Як підмітили в Instagram-акаунті Diet Prada, мотузка навколо шиї нагадує схожі мотиви у Burberry на показі в лютому 2019 року.

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

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