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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Блиск, гламур і леопард: гості показів на Тижні моди в Мілані

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
27 вересня, 09:30
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Крім неймовірних колекцій на подіумах, наші погляди були прикуті і до нарядів гостей Тижня моди в Мілані. Беріть на замітку найкрасивіші луки
Найстильніші образи гостей Тижня моди в Мілані
Найстильніші образи гостей Тижня моди в Мілані / Фото: instagram.com/annadellorusso/, instagram.com/dimodaaa

Третій етап модного марафону дістався до Мілана. Насичений графік показів, серед яких найзірковішим став Versace, не дає гостям модних шоу розслабитися. Героїні стритстайлу носяться між різними локаціями італійської столиці моди, щоб встигнути побачити нові колекції дизайнерів сезону весна 2022.

Якщо минулої весни, модниці, налякані пандемією, вибирали приглушені відтінки, захисні маски і мінімум аксесуарів, то в цей раз все зовсім навпаки. Моделі, редактори, блогерші блищали в відвертих, гламурних, яскравих нарядах. Хутра, леопард, фуксія та багато прикрас, схоже, надіти на себе все стало гаслом Тижня моди в Мілані.

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Дивіться яскраві образи гостей в нашій Instagram-добірці.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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