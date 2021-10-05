27 лучших стритстайл-образов на Неделе моды в Париже (фото)

"Большая четверка" индустрии моды подходит к концу. Сегодня последние показы пройдут в рамках Недели моды в Париже. Дизайнеры и креативные директоры брендов представят свое виденье того, что мы будем носить в сезоне весна-лето 2022.
Пока мы рассматривали невероятные образы коллекций, среди которых Givenchy и Valentino, стритстайл-звезды впечатляли яркими и невероятно смелыми нарядами.
Модные фотографы со всего мира собрались в столице моды, чтобы запечатлеть самые лучшие и стильные образы, замеченные на улицах Парижа.
Кажется, что в этом сезоне на улицах французской столицы доминировала философия "чем больше, тем лучше". Замысловатые принты и узоры, насыщенные яркие цвета, невероятные сочетания оттенков всех цветов радуги, жакеты и вязаные юбки, резиновые сапоги и пальто, эффектные сумки, кроп-топы и сексуальные разрезы.
Модницы не уклонялись от экспериментальных образов: неоновые волосы, вязаные жилетки поверх пышных платьев, кожаные шорты, оранжевые брюки и ботфорты.
Вдохновляемся самыми красивыми образами с улиц Парижа. Мы собрали 27 самых эффектных.
Статья подготовлена по материалам Vogue.ua.
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