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27 лучших стритстайл-образов на Неделе моды в Париже (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
5 октября, 11:46
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Модный марафон заканчивается, а это означает, что пора подводить итоги. Смотрите в нашем материале самые эффектные и красивые образы звезд на улицах столицы мода
Лучшие образы модниц на Неделе моды в Париже
Лучшие образы модниц на Неделе моды в Париже / Фото: Vogue

"Большая четверка" индустрии моды подходит к концу. Сегодня последние показы пройдут в рамках Недели моды в Париже. Дизайнеры и креативные директоры брендов представят свое виденье того, что мы будем носить в сезоне весна-лето 2022.

Пока мы рассматривали невероятные образы коллекций, среди которых Givenchy и Valentino, стритстайл-звезды впечатляли яркими и невероятно смелыми нарядами.

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Модные фотографы со всего мира собрались в столице моды, чтобы запечатлеть самые лучшие и стильные образы, замеченные на улицах Парижа.

Кажется, что в этом сезоне на улицах французской столицы доминировала философия "чем больше, тем лучше". Замысловатые принты и узоры, насыщенные яркие цвета, невероятные сочетания оттенков всех цветов радуги, жакеты и вязаные юбки, резиновые сапоги и пальто, эффектные сумки, кроп-топы и сексуальные разрезы.

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Модницы не уклонялись от экспериментальных образов: неоновые волосы, вязаные жилетки поверх пышных платьев, кожаные шорты, оранжевые брюки и ботфорты.

Вдохновляемся самыми красивыми образами с улиц Парижа. Мы собрали 27 самых эффектных.

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Статья подготовлена по материалам Vogue.ua.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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