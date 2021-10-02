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Фіолетовий, смарагдовий і жовтий: Valentino провели показ на ринку в Парижі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
2 жовтня, 11:23
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Модний показ пройшов під назвою "Рандеву", ознаменувавши зустрічі з друзями і колегами після настільки тривалої розлуки через пандемію
Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino представили нову колекцію сезону весна-літо 2022 . Креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі в цей раз звернувся до архівів модного Дому та повторив знакові образи самого маестро Валентино Гаравані.

Так, в колекції були інтерпретації сукні Маріси Беренсон, в якій вона знімалася для Vogue в 1968 році, пальто Верушки з тваринним принтом, дві квіткові сукні зі зйомки Vogue 1971 року, а також джинси з першої рекламної кампанії джинсової лінійки Valentino 1986 року.

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Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

З назвою проекту особливо не мудрували, вибравши всім зрозуміле Valentino Archive.

Також в нову колекцію увійшли знамениті сукні-кейп, міні-сукні з розрізами, костюми, анораки, шорти-бермуди, сорочки. Основним матеріалом, який П'єрпаоло використовував для створення одягу стала тафта. Саме вона є головною і в кутюрних колекціях Valentino.

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Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Модних критиків же вразила кольорова гама колекції. За версією Піччолі наступної весни ми будемо носити фіолетовий, смарагдовий, жовтий, коричневий і фуксію.

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Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Сам же показ пройшов у приміщенні критого ринку Карро-дю-Тампль в 3-му окрузі Парижа. Шоу під назвою "Рандеву" зібрало знаменитостей і модних гостей, які розмістилися за класичними столиками паризьких кафе. Так П'єрпаоло Піччолі немов призначив побачення всім друзям, яких не бачив з смомента початку пандемії.

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Valentino

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Дивіться відео показу Valentino сезону весна-літо 2022 :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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