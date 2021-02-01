Поліна Логунова зізналася, чому може розлучитися з Дмитром Ступкою

Телеведуча назвала причину

Телеведуча Поліна Логунова і актор Дмитро Ступка одружилися у 2016 році. Зараз пара виховує дворічну дочку Богдану. В молодій сім'ї не все так гладко. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Поліна розповіла, чому вона може розлучитися з чоловіком.

Телеведуча зізналася, що раніше вони з Дмитром дуже багато сварилися.



"Я раніше могла там 100 раз влаштувати істерику, зараз я просто дивлюся і спокійно про щось говорю", – розповіла Поліна.

Поліна Логунова і Дмитро Ступка Фото: instagram.com/stupka777

Але не сварки можуть стати причиною розлучення. Логунова дуже багато працює, розвивається в різних сферах – б'юті, фітнес, блогінг. Дмитро ж зараз реалізовує себе як викладач. Поліна вважає, будь вона на місці чоловіка, досягла б більшого.

"Я росту дуже швидко, а він дуже повільно. Я йому даю дуже багато часу для зростання, дуже. Якщо він не виросте, я думаю, що ми залишимося друзями. Але він дуже старається. Він став хорошим викладачем, він веде два курси, у нього все чудово зі студентами. Хоча, я думаю, що я б рвала більше", – зізналася телеведуча.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Поліни Логунової для програми "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали, що Слава Камінська показала нового коханого.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися