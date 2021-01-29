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Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео

Сьогодні, 19:24

Вокалістка з гурту НЕАНГЕЛИ засипала Мережу відео з відпустки

Зовсім недавно, Слава Камінська, колишній чоловік якої став священиком, зізналася, що летить на Мальдіви з новим коханим.

Зараз артистка публікує десятки Instastories з відпочинку.

"Знаєте, у мене мрія була полетіти з коханим на Мальдіви. Я, до речі, післязавтра відлітаю з ним туди", – розповіла недавно Слава "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Ім'я коханого Слава не розкриває, зате встигла "засвітити" чоловіка в соцмережах – поки тільки його ноги і голос. На Мальдівах, до слова, разом з Камінською – її друзі і діти – син Леон і дочка Лаура.

Слава Камінська на відпочинку з новим коханим
Відео: instagram.com/babaslavka

Десь поруч відпочиває і співачка Анна Сєдокова. Не так давно вона пообіцяла, що стане менш відвертою в соцмережах, і замість особистих текстів – тепер публікує фотографії в купальниках. До речі, у відпустку Аня поїхала без коханого Яніса Тіммі.

Нагадаємо, Слава Камінська розповіла, хто її новий коханий за гороскопом.

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