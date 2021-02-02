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Звезды, которые выходили замуж беременными

Сегодня, 19:32

Рассказываем истории звезд, которые вышли замуж в интересном положении

Иногда жизнь диктует свои условия, и события развиваются не так, как планировалось. Бывает, что сначала узнаешь новость о грядущем пополнении, а потом уже получаешь предложение руки и сердца. Журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" узнали, кто из украинских звезд шел под венец в положении.

Актриса Анна Саливанчук на восьмой день знакомства с тогда еще будущим мужем поняла, что хочет от этого мужчины ребенка. Отношения развивались стремительно. После семи месяцев знакомства Анна выходила замуж за своего избранника. Тогда актриса уже была на шестом месяце беременности.

Актриса Анна Саливанчук
Актриса Анна Саливанчук
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мы начали очень быстро делать детей, потому что я увидела в нем мужчину, от которого я хочу сына. Я хочу, чтобы мой сын был похож именно на него, с такими генами", – рассказала актриса.

Беременной под венец шла и звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Да, я выходила замуж на пятом месяце беременности", – рассказала певица.

Певец Влад Топалов сделал предложение телеведущей Регине Тодоренко, когда она была на седьмом месяце беременности.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

"На яхте в Средиземном море у меня было предложение руки и сердца…Достал колечко и говорит: "будешь ли ты моей женой?" Я сказала: "посмотри на мой живот, у меня нет выбора", – вспомнила ведущая.

А до ЗАГСА пара дошла, когда Регина была на девятом месяце беременности.

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская выходила замуж за Эдгара Каминского, когда была на пятом месяце беременности. Как вспоминает певица, их сын Леон вместе с мамой и папой веселился на свадьбе.

Певица Слава Каминская
Певица Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Беременна была и супруга ведущего программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимура Мирошниченко Инна. Во время беременности девушку очень мучил токсикоз, и она пережила, как будет себя чувствовать в день свадьбы. Но малыш не беспокоил маму в такой важный день. Как отметила Инна, что и после свадьбы такого сильного токсикоза уже не было.

Инна и Тимур Мирошниченко
Инна и Тимур Мирошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Больше историй звезд смотрите в программе "Зірковий шлях":

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