"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп
Оля Полякова прокоментувала спільне фото з Наталею Могилевською
Запальні танці зіркового детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової і співачки Наталії Могилевської на дні народження Катерини Кухар вже бачили всі. Тепер Наталя вирішила поділитися фото зі свята у себе в Instagram. Оля Полякова вже відреагувала на фото, яке опублікувала її колега.
Подивившись спільний знімок з Могилевською, зірковий детектив шоу "Маска" натякнула, що Наталя трохи захопилася графічним редактором.
"Ну могла б і мене обробити, як себе ... подружко!" – написала Оля під фото.
Нагадаємо, нещодавно в Мережі помітили, що Кім Кардаш'ян прифотошопила свою сестру на сімейне фото.
Раніше Оля Полякова опублікувала спільне фото зі старшою донькою. Також ми розповідали, хто зачарує Олю Полякову в новому випуску "Маски".
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