"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

Оля Полякова прокоментувала спільне фото з Наталею Могилевською

Запальні танці зіркового детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової і співачки Наталії Могилевської на дні народження Катерини Кухар вже бачили всі. Тепер Наталя вирішила поділитися фото зі свята у себе в Instagram. Оля Полякова вже відреагувала на фото, яке опублікувала її колега.

Подивившись спільний знімок з Могилевською, зірковий детектив шоу "Маска" натякнула, що Наталя трохи захопилася графічним редактором.

Оля Полякова та Наталя Могилевська Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ну могла б і мене обробити, як себе ... подружко!" – написала Оля під фото.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі помітили, що Кім Кардаш'ян прифотошопила свою сестру на сімейне фото.

Раніше Оля Полякова опублікувала спільне фото зі старшою донькою. Також ми розповідали, хто зачарує Олю Полякову в новому випуску "Маски".

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