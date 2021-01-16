Оля Полякова пояснила, чому варто подивитися шоу "Маска" – сьогодні прем'єра

Перший випуск покажуть 16 січня в 21:00 на телеканалі "Україна"

Вже сьогодні, 16 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться головна прем'єра року – грандіозне шоу "Маска" по всесвітньо відомому формату The Masked Singer. Зоряний детектив Оля Полякова розповіла, чому не можна пропустити прем'єру цього масштабного шоу.

Не секрет, що Полякова любить вражати шанувальників екстраординарними образами. Так, в першому випуску шоу "Маска" Оля з'явиться в неймовірній сукні червоного кольору. Завдяки асиметричному крою вбрання ефектно демонструє довгі ноги співачки, а оригінальний виріз виграшно підкреслює зону декольте.

Співачка Оля Полякова Фото: телеканал "Україна"

Як аксесуар Оля обрала цікавий головний убір в тон до сукні, а завершують образ класичні бежеві туфлі-човники, завдяки яким ноги співачки здаються ще довшими.

Поп-діва зізнається, що її дуже захопило загадкове та несподіване шоу "Маска", і переконує, що глядачам буде хоч і непросто, та дуже цікаво відгадувати, які ж знаменитості сховались під вражаючими костюмами.

Головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Нам з колегами, іншими зоряними детективами, просто неможливо домовитися, тому що всі думають по-різному. Один говорить одне, другий – інше. Я слухаю одну версію, і мені здається, що це правда, хтось пропонує інший варіант – і це мені теж здається правдою. Відгадати, хто ховається під масками – дуже складно", – говорить Оля Полякова.

Нагадаємо, зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали відома співачка, улюблениця глядачів, поп-королева сцени Оля Полякова, мегапопулярний співак, актор і продюсер DZIDZIO, українська суперстар, поп-діва, якій першій вдалося підкорити серце світового слухача, NK | Настя Каменських, популярний співак, автор пісень і продюсер Андрій Данилко.

Їхнє завдання – разом із телеглядачами постаратися зрозуміти, які знаменитості ховаються під масками. Включаючись у цю захоплюючу гру, вони також проаналізують підказки, які учасники будуть давати перед виступами, і поставлять їм питання, що цікавлять.

Як повідомлялося раніше, український проєкт "Маска" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражатиме своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їхні особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроекту став Володимир Остапчук.

Не пропустіть перший випуск шоу "Маска" сьогодні, о 21:00 на телеканалі "Україна", а про найцікавіші моменти проекту читайте на сайті Сьогодні.

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