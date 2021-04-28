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Зірка Гри престолів Наталі Дромер вперше стала мамою

Сьогодні, 09:53

Актриса народила дочку ще в січні, але вирішила поділитися радісною новиною лише зараз. Наталі також поділилася першими враженнями про материнство

Британська актриса, зірка серіалів "Тюдори" і "Гра престолів" Наталі Дормер вперше стала мамою. Зірка поділилася новиною в подкасті That's After Life, повідомляє E!

Батьком дитини став коханий актриси, Девід Оукс. Наталі зазначила, що карантин під час пандемії COVID-19 став найкращим часом для того, щоб обзавестися потомством.

"А що ж ще люди могли зробити?" – жартує Дормер.

Девід Оукс та Наталі Дромер
Девід Оукс та Наталі Дромер
Фото: Getty Images

Актриса жартує, що через 30 років її дочка буде сидіти на побаченні в барі і говорити: "Так-так, я "ковідна" дитина".

39-річна актриса додає, що пройшло три місяці з тих пір, як вона народила свою дочку, і це було "абсолютною радістю", хоча вона "безперечно виснажена".

"Я ніколи більше не збираюся скаржитися на довгі зйомки, тому що, коли ти позбавлений сну (через народження дитини – Ред.) – це щось інше. Я повністю недооцінювала це", – ділиться Наталі.

Наталі також зізналася, що недооцінила, наскільки материнство змінить її як особистість: "Люди завжди кажуть, що після народження малюка поміняються погляди на світ, система цінностей, але завжди в такі моменти закочуєш очі і такий: "Ага, так". А потім ти народжуєш дитину...", – ділиться актриса.

Раніше ми повідомляли, що ексгерой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк вперше став батьком.

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