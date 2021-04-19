Катя Осадча зачарувала дивовижною жовтою сукнею, а її знову запідозрили у вагітності (фото)
Катя Осадча з'явилася в сліпучій жовтій сукні в прямому ефірі шоу. Але підписники телеведучої помітили зміни в її фігурі та тепер впевнені, що вона вагітна
Телеведуча Катя Осадча, у якої раніше підписники розглянули кругленький живіт, знову дала привід запідозрити себе в вагітності. Телеведуча показала розкішний образ в жовтій сукні, яка підкреслила її бюст, талію і мінливу фігуру. Через фасон сукні телеведучої шанувальниці припустили, що вона чекає на третю дитину.
На фото, опублікованих в Instagram, Катя Осадча позувала під час фільмування "Голосу країни 11". До неї також приєднався її чоловік, Юрій Горбунов.
Свій образ Катя Осадча доповнила сріблястими босоніжками.
На підборах телеведуча виглядає вище свого чоловіка.
Також Катя Осадча продемонструвала каблучку та підвіску на шиї.
У коментарях написали:
- "Наче вагітна?", "Не наче, а вагітна"
- "Мабуть, животик під сукнею"
- "Класна фішка! Вже другу вагітність приховувати за такими сукнями. Дівчинку вам бажаю"
- "А Катруся вагітна"
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