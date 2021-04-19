Катя Осадча зачарувала дивовижною жовтою сукнею, а її знову запідозрили у вагітності (фото)

Катя Осадча з'явилася в сліпучій жовтій сукні в прямому ефірі шоу. Але підписники телеведучої помітили зміни в її фігурі та тепер впевнені, що вона вагітна

Телеведуча Катя Осадча, у якої раніше підписники розглянули кругленький живіт, знову дала привід запідозрити себе в вагітності. Телеведуча показала розкішний образ в жовтій сукні, яка підкреслила її бюст, талію і мінливу фігуру. Через фасон сукні телеведучої шанувальниці припустили, що вона чекає на третю дитину.

На фото, опублікованих в Instagram, Катя Осадча позувала під час фільмування "Голосу країни 11". До неї також приєднався її чоловік, Юрій Горбунов.

Катя Осадча Фото: instagram.com/kosadcha

Свій образ Катя Осадча доповнила сріблястими босоніжками.

Катя Осадча Фото: instagram.com/kosadcha

На підборах телеведуча виглядає вище свого чоловіка.

Катя Осадча і Юрій Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катя Осадча продемонструвала каблучку та підвіску на шиї.

Катя Осадча Фото: instagram.com/kosadcha

У коментарях написали:

"Наче вагітна?", "Не наче, а вагітна"

"Мабуть, животик під сукнею"

"Класна фішка! Вже другу вагітність приховувати за такими сукнями. Дівчинку вам бажаю"

"А Катруся вагітна"

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