Не дочекаємося: Холостяк Макс Михайлюк показав фото з вагітною Дашею Хлистун

Модель ось-ось готується народити

На початку цього року стало відомо, що герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк і його обраниця Даша Хлистун чекають на дитину. У своєму Instagram-профілі Михайлюк опублікував ніжне фото з коханою.

На чорно-білому знімку пара позує на ліжку. Майбутня мама одягла сорочку, оголивши свій живіт. "Дев'ять місяців в твоєму животі і ціле життя в наших серцях", – підписав фото Макс.

Фото: instagram.com/flymax305

Схожий знімок у себе в акаунті виклала і Даша Хлистун. Вона написала, що вони з Михайлюком не дочекаються, коли народиться дитина.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Цікаво, вона пунктуальна як мама, або все таки спізнюватися буде як тато", – додала підпис Даша.

Раніше Даша і Макс розсекретили стать та ім'я дитини – у них народиться дівчинка, яку вирішили назвати Аріана.

Нещодавно також повідомлялося, що Макс Михайлюк одружився на вагітній коханій.

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