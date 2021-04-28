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Звезда Игры престолов Натали Дромер впервые стала мамой

Сегодня, 09:53

Актриса родила дочь еще в январе, но решила поделиться радостной новостью лишь сейчас. Натали также поделилась первыми впечатлениями о материнстве

Британская актриса, звезда сериалов "Тюдоры" и "Игра престолов" Натали Дормер впервые стала мамой. Звезда поделилась новостью в подкасте That's After Life, сообщает E!

Отцом ребенка стал возлюбленный актрисы Дэвид Оукс. Натали отметила, что пандемия карантин во время пандемии COVID-19 стал лучшим временем для того, чтобы обзавестись потомством.

"А что же еще люди могли сделать?" – шутит Дормер.

Дэвид Оукс и Натали Дромер
Дэвид Оукс и Натали Дромер
Фото: Getty Images

Актриса шутит, что через 30 лет ее дочь будет сидеть на свидании в баре и говорить: "Да-да, я "ковидный" ребенок".

39-летняя актриса добавляет, что прошло три месяца с тех пор, как она родила свою дочь, и это было "абсолютной радостью", хотя она "определенно измотана".

"Я никогда больше не собираюсь жаловаться на длинные съемки, потому что, когда ты лишен сна (из-за рождения ребенка – Ред.) – это нечто другое. Я полностью недооценивала это", – делится Натали.

Натали также призналась, что недооценила, насколько материнство изменит ее как личность: "Люди всегда говорят, что после рождения малыша поменяются взгляды на мир, система ценностей, но всегда в такие моменты закатываешь глаза и такой: "Ага, да". А затем ты сам становишься родителем…", – делится актриса.

Ранее мы сообщали, что экс-герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк впервые стал отцом.

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