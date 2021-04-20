Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Злата Огневич устроила кастинг женихов: Есть несколько мужчин

Сегодня, 15:35

Украинская певица в эфире телеканала "Украина" поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни

На кухню Марии Мельник в рубрику "Вкусный эксклюзив" пришла популярная певица, победительница гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" – Злата Огневич. Во время откровенного интервью в программе "Ранок з Україною" артистка рассказала, как устроила кастинг в поисках своего идеального мужчины и почему не собирается устраивать громкую свадьбу.

Недавно Злата Огневич презентовала песню "Я твоя єдина". Звезда признается: эта композиция – своеобразный манифест всех невест и в какой-то степени для нее.

Злата Огневич и Мария Мельник
Злата Огневич и Мария Мельник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я устроила кастинг и выбираю своего мужчину. Да, сейчас у меня есть несколько мужчин, с которыми я общаюсь. И когда я пойму, что с одним из них я хочу пойти на серьезное свидание, конечно, он останется один", – поделилась певица Злата Огневич.

А вот к штампу в паспорте артистка относится спокойно – считает, что это бюрократические тонкости, которые никоим образом не влияют на подлинность чувств.

"Эти деньги лучше потратить на путешествие, на эмоции, чем звать 200 человек, накрывать стол. Конечно, мы пригласим наших друзей, людей, которых мы хорошо знаем, моих родителей и родителей жениха", – отметила певица.

Ранее Злата Огневич ужаснулась состоянием детских больниц.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Никому ничего не должна: Злата Огневич отреагировала на скандал вокруг ее декольте и гимна Отпавшая грудь и игрушка с землей: Злата Огневич рассказала о самых жутких историях из жизни Злата Огневич о тяжелом расставании: «Я много работала над собой, чтобы снова доверять людям»
Злата Огневич
Реклама

Новости партнеров

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
В стильном луке и с авоськой: Билык встретила в Египте бывшего
В стильном луке и с авоськой: Билык встретила в Египте бывшего

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 12:16Звездно

Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова купила однокомнатную квартиру в Москве: Жила как у Христа за пазухой

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Джамала выставила напоказ своего сына
Джамала выставила напоказ своего сына
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять