Злата Огневич жахнулася станом дитячих лікарень: Вхід наче в морг

Співачка розповіла підписникам про свій візит в одну з дитячих лікарень

Співачка Злата Огнєвіч, яку раніше на шоу "Маска" образили зіркові детективи, розлютилася через жахливі лікарняні умови в Україні. Співачка відвідувала свою маленьку хрещеницю, яка за станом здоров'я була госпіталізована.

У відео, опублікованих в Instastories, Злата Огнєвіч в у всіх фарбах описала стан лікарні. Її назву співачка не розсекретила, але зазначила, що в Україні таких достатня кількість.

Скріншот Instagram

"Це просто жах. По-перше, вхід наче в морг. Ти просто заходиш в пекло. По-друге, для дітей там зовсім немає нічого. Ні картинок, ні мультиків, коли діткам роблять укол. А повірте, я доросла боюся уколів і боюся здавати кров, не кажучи вже про дітей. Ніяких м'яких іграшок в маніпуляційній. Словом, нічого взагалі, щоб хоч якось відволікти дитину від болю", – сказала Злата Огнєвіч.

За словами співачки, медицина в Україні знаходиться в занедбаному стані та потреби дітей і їхніх батьків не враховуються.

"Так, я хвалю всі цивілізовані країни, де влада подбала хоча б про такі дитячі відділення, щоб серце від болю не стискалося, приходячи туди", – додала артистка.

Злата Огнєвіч про українські лікарні Відео: instagram.com/zlata.ognevich

Раніше ми припустили, хто може стати наступною Холостячкою – серед претенденток опинилися Різатдінова, Стужук і Огнєвіч.

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