Відпавші груди та іграшка з землею: Злата Огневич розповіла про жахливі історії з життя

Співачка поділилася несподіваними закулісними моментами

Злата Огневич, яка, впевнений DZIDZIO, ховається в костюмі Сонця на шоу "Маска", поділилася в Instagram розповідями з життя артистки.

В одному пості співачка зібрала найнесподіваніші історії, які колись із нею траплялися. Зізнаємося, одна з них викликала у нас мурашки.

Злата Огневич

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Так, Злата Огневич поділилася закулісними моментами, які трапляються завжди, коли хочеш бути "ідеальним".

Одного разу під час фотосесії артистці здалося, що її очі занадто вже червоні і вона вирішила закапати їх. Раптово Злата відчула, ніби очі залили кислотою. Півгодини вона взагалі не могла відкрити очі від болю і їй довелося змивати весь грим та заново його наносити. З тих пір у Огневич фобія.

Злата Огневич

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Друга історія трапилася зі Златою на концерті у Львові. Їй довелося одягти силіконові вкладиші, щоб сукня не сильно здавлювала груди. Але в якийсь момент все пішло не так.

"Буквально на середині пісні вони "відлипають" від тіла і... випадають прямо на сцену. О, Боги! Що ж робити?? Я їх швиденько підхоплюю і кидаю за лаштунки! Там стояв хлопець і уявіть собі його шок, коли йому в обличчя прилетіло щось липке, силіконове і мокре. Коротше кажучи, з тих пір я вдягаю тільки зручний одяг на сцену", – поділилася артистка.

Злата Огневич

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А тепер – моторошна історія, яка насправді нас злякала. Злата зізналася, що колись після концерту їй подарували м'яку іграшку у вигляді ведмедика. Але з ним було щось дивне.

"Раптом, я помічаю, що з нього щось сиплеться... Розкриваємо шов, а там – земля. І ще в ній якась записка. Хто цікавиться подібними питаннями, зрозуміє, звідки ця земля. У світі повно "добрих" людей, правда?", – поділилася з підписниками Огневич.

Сподіваємося, Злату Огневич більше не даруватимуть такі дивні речі, і вона буде в порядку.

Раніше повідомлялося, що Злата Огнєвіч перехворіла на COVid-19.

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